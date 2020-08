Brandserie im Iran

WANA/REUTERS

Am Dienstag hat es im Iran einen weiteren Brandfall gegeben. Ort des Geschehens war dieses Mal das Industriegebiet Dschadschrud nahe der Hauptstadt Teheran, meldete die Agentur Reuters. Die Gründe für den Ausbruch waren nicht bekannt und würden noch untersucht werden. Allerdings habe es keine Toten gegeben. Das Feuer am Dienstag reiht sich in eine Serie ein, von der der Iran seit Juni betroffen ist. So kam es unter anderem am Militärstützpunkt von Parchin am 26. Juni und am Atomkraftwerk von Natanz am 5. Juli zu einer Brandkatastrophe. (jW)