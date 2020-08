»Türkei hat alle Ressourcen in Krieg investiert«

Emrah Gurel/AP/dpa Eine Unterstützerin der HDP zeigt ein Foto von Selahattin Demirtas, dem früheren Kovorsitzenden der Partei (Istanbul, 18.6.2020)

Sie waren bis vor einiger Zeit Abgeordnete der Demokratischen Partei der Völker (HDP). Wie ist die Situation der Partei angesichts der Repression in der Türkei?

Die gegenwärtige Lage kann nicht nur mit der Repression gegen die HDP und den Demokratischen Kongress der Völker, DTK, veranschaulicht werden. Im Grunde ist ein ganzes Land von allen Seiten eingesperrt. Diese Grenzen wurden von der AKP-Regierung in jeder Hinsicht von Tag zu Tag verstärkt. Sie hat die institutionalisierten Strukturen der türkischen Republik in Angriff genommen und auf eine Veränderung aller ehemaliger Errungenschaften gesetzt. Die jüngste Entscheidung zu Ayasofya (Hagia Sofia, jW) ist ein Beispiel. Um diese Veränderungen zu verdecken, hat sie die kurdische Gesellschaft ins Visier genommen.

Die Regierung greift nun alle kurdischen Strukturen an, um die eigene Macht zu festigen. Unsere Abgeordneten werden inhaftiert, Zwangsverwaltungen in kurdischen Kommunen eingesetzt, kurdische Vereine zwangsgeschlossen und Zehntausende politische Aktivistinnen und Aktivisten eingesperrt. Der seit 2007 aktive DTK wurde illegal aufgelöst und alle Delegierten inhaftiert.

Wie ist es aktuell möglich, politisch zu arbeiten, und was sind Ihre Hauptbetätigungsfelder?

Wir als kurdische Politiker versuchen seit Jahren ein System aufzubauen, in dem alle Völker friedlich und frei miteinander leben können. Die türkische Regierung hat alle Ressourcen des Landes in den Krieg investiert, innerhalb der Grenzen und auch darüber hinaus. Andere Probleme wie die hohe und steigende Arbeitslosigkeit sind nicht auf der Agenda. Zur Zeit ist das Land wirtschaftlich betrachtet wie ein sinkendes Schiff. Trotz all dem haben wir es jeden Tag inhaltlich nur mit Kriegspropaganda zu tun. Alle Welt muss wissen, dass die Herrschenden des türkischen Staates kein Interesse an einer Friedenspolitik, sondern ausschließlich an Kriegführung haben. Menschen, die ernsthaft Vertreter der Demokratie sind, müssen sich zusammenschließen, eine Einheit bilden und gemeinsam eine Alternative aufbauen und entwickeln.

Inwieweit hat die Coronapandemie die soziale Lage in der Türkei zusätzlich verschärft?

Diese Regierung mischt sich ohnehin sehr intensiv in das soziale Leben ein. Die Regierungsvertreter zwangen der Gesellschaft kontinuierlich ein konservatives Leben auf. Damit hängt auch vor allem die stark zeigende Zahl von Frauenmorden in der AKP-Regierungszeit zusammen. Mit der Pandemie hat sich das soziale Leben in einen Alptraum verwandelt, und die Gesellschaft hat zunehmend das Vertrauen in die AKP verloren. Zum Beispiel sagen die Menschen in Kurdistan, dass man immer das Gegenteil des von der AKP Gesagten als Grundlage nehmen sollte.

Bei der Bekämpfung der Pandemie wurde der angesehene Türkische Ärztebund außen vor gelassen. Dies zeigt ganz klar, wie man versucht hat, die Gesellschaft zu täuschen. Experten haben ohne offizielle Erlaubnis keine Aussage getroffen. Das sowieso stark eingeschränkte soziale Leben wurde durch die Pandemie noch stärker eingeschränkt. Die Arbeitslosenquote ist angewachsen. Die Selbstmordquote ist wegen materieller Engpässe gestiegen. Die Krankenhäuser sind überfüllt gewesen, und positiv Getestete wurden wegen Platzmangels zurück nach Hause geschickt.

Sie selbst waren oft von Repression betroffen. Was muss passieren, damit sich in der Region etwas verändert?

Ich habe wie all meine Freundinnen und Freunde für eine demokratische Lösung der kurdischen Frage gekämpft. Seit 25 Jahren bin ich aktiv in der Politik und haben neben meinem nationalen Kampf auch versucht, meiner Verantwortung als kurdische Frau gerecht zu werden. Ich habe in dieser Zeit viel Unterdrückung gesehen, aber bereue nichts. Uns fällt die Aufgabe zu, überall da, wo unsere Gesellschaft lebt, einen Status zu gewinnen, damit sie mit ihrer eigenen Identität und Kultur leben kann. Deshalb werde ich auch heute weiter kämpfen. Auch wenn ich meine Immunität als Abgeordnete verloren habe, werde ich meiner Gesellschaft weiter dienen. Für unsere Ziele haben Tausende Menschen ihr Leben gelassen, und ich werde als kurdische Frau versuchen, überall ihrem Erbe gerecht zu werden.