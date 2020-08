Von Mäusen und Kickern

imago images/AFLOSPORT Keine Maus weit und breit: Bergamo vor dem Spiel gegen Mailand

Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonnabend trafen sich am letzten Spieltag der Serie A im Gewiss Stadium von Bergamo die Teams von Atalanta Bergamasca Calcio und Internazionale Milano, um dort die italienische Vizemeisterschaft auszuküngeln. Nach dem dritten Platz in der vergangenen Saison wäre das für Bergamo (zusammen mit dem Genoa Cricket and Football Club mit jeweils sechs Titeln Rekordmeister der Serie B) die beste Plazierung der fast 113jährigen Vereinsgeschichte. So sollte es sein, so sah es das Drehbuch vor.

Freilich hätten sich beide Elfen auch auf dem Rübenacker um die Ecke treffen und einfach mal akkurat auf die Fresse hauen können. Vielleicht wäre derlei Angeberchose dann sogar von dem einen und anderen Mäusebussard argwöhnisch – und wie man sich denken kann: aus sozialer Distanz – beäugt worden. Es half aber alles nichts. Das stoische Protokoll sah kirres Herumirren im leeren Stadionrund vor, in das nicht mal eine Maus herein kam, auch keine auf der Flucht. Es wurde also gar nicht da­rauf geachtet, woher eine Maus stammte oder welche Pelzfarbe sie hatte. Sie wäre nicht reingekommen. Sie nicht, er nicht, überhaupt keine Maus. Das Maus hätte eine weiße Fahne schwenken können. Es hätte nichts genützt. Oder wütend mit Käsewürfeln schmeißen. Da hätte der eine und andere dann vielleicht schon so ein bisschen am Gemütszustand des kleinen Nagers gezweifelt. Aber reingekommen wäre der nicht.

Vor leeren Rängen zu spielen, hatte für die Kicker den Vorteil, dass in diesem Stadion noch echter Rasen sprießt. Was man von dem Rübenacker nicht direkt sagen kann. Außerdem sind da wie allerorten jetzt diese Pappkameraden, und einer aus Pappe schmeißt wenigstens nicht mit Plastefeuerzeugen oder Lira-Münzen oder spuckt seinen Vorbildern beim Eckstoß wie ein dummes Lama ins Gesicht.

Alejandro »Papu« Gómez bei Bergamo gegen Lautaro Martínez bei Mailand – das konnte man sich schon mal geben! Bergamo schienen unausbremsbar, seit sie aus der Seuchenpause zurückkehrten. Neun Siege und drei Remis standen seitdem zu Buche und insgesamt war die Mannschaft dieses Jahr schon 19 Spiele hintereinander unbesiegt. Nach dem 2:1-Sieg unter der Woche bei Parma Calcio 1913 kratzten die Schutzbefohlenen des Trainers Gian Piero »Gasperson« Gasperini sogar an der Barriere der 100 Saisontore. In Italien! Zuletzt waren Juventus Turin in der Saison 1951/52, als die Vecchia Signora ihren neunten Scudetto feierte, ebenfalls 98 Tore geglückt.

Schuld am Lauf Bergamos sind vor allem die Südamerikaner im Team. Der argentinische Spaßfußballer Gómez debütierte 2005 in seiner Heimat bei Arsenal de Sarandí, mit dem er u. a. die Copa Sudamericana einbüchste. Unter Trainer Jorge Sampaoli trug der U-20-Weltmeister von 2007 sogar viermal das Leibchen der Nationalmannschaft. Dass »il capitano« für die Russland-WM nicht berücksichtigt wurde, sah man dort überall auf dem Platz. Vor dem Match gegen Inter hatte er diese Saison 105 Torchancen kreiert und 16 Torpässe gegeben. In 234 Spielen für Atalanta traf er selbst 54mal ins Schwarze. Meistens legt er für die beiden Kolumbianer in seiner Mannschaft auf. Luis Muriel und Duván Zapata haben das diese Saison zu jeweils 18 Toren umgerubelt – mehr als ein Drittel der Saisontreffer des gesamten Teams.

In der Innenverteidigung gesetzt ist normalerweise auch Gómez’ Landsmann José Luis Palomino. Dass der sich in Parma verletzte, ließ die Alarmglocken schrillen, denn nächsten Mittwoch steht der Champions-League-Viertelfinalkracher gegen Paris Saint-Germain an. Die Köpfe der Spieler blockierte diese anstehende Partie bereits am Sonnabend in Form einer angezogenen, garstig quietschenden Handbremse. Nach Treffern der Außenverteidiger Danilo D’Ambrosio (1’, Kopf) und Ashley Young (20’, Konter) war bereits zappenduster.

Unterdessen fallen bei Bergamo munter weiter Soldaten. Tormann Pierluigi Gollini verletzte sich beim ersten Inter-Tor und der slowenische Torjäger Josip Ilicic hat sich wegen einer »tiefen Depression« arbeitsunfähig gemeldet. Santo cielo!