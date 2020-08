Geraubtes und Erlaubtes

Für eine Vereinfachung der Rückgabe von Objekten aus Kolonialbesitz hat am Montag eine zentrale Anlaufstelle von Bund und Ländern ihre Arbeit begonnen. Menschen und Institutionen aus Herkunftsstaaten und betroffenen Gesellschaften sollen sich dort über Bestände von Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland informieren können. Die Zahl in Frage kommender Stücke ist immens. Allein beim Ethnologischen Museum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz geht es um eine halbe Million Objekte. (dpa/jW)