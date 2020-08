Verschleppt und ermordet

Lukasz Gagulski/PAP/dpa Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und der Evangelischen Kirchen gedenken im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau der dort Ermordeten (2.8.2020)

In Budapest haben am Wochenende fast 120 Organisationen an die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis und ihren Verbündeten verschleppten und ermordeten Roma erinnert. Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an den Genozid an Sinti und Roma hatte das Netzwerk Phiren Amenca, das Freiwillige aus 20 europäischen Ländern umfasst, eingeladen. Am Roma-Holocaust-Mahnmal, das in den vergangenen Jahren wiederholt von Rassisten geschändet worden war, lasen die Vertreter von Roma- und Nichtroma-Organisationen von Samstag nachmittag an 24 Stunden lang die Namen von fast 13.000 Opfern vor, wie das linke ungarische Nachrichtenportal merce.hu berichtete. Parallel fand am Sonntag auch eine offizielle Veranstaltung der Roma-Selbstverwaltung in Budapest statt. Viele Aktivisten werfen der Selbstverwaltung allerdings Korruption und ihre Nähe zur rechten Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban vor.

Im Jahr 1944 hatten die deutschen Faschisten in der Nacht vom 2. zum 3. August in den Gaskammern des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau mehr als 4.300 Roma, darunter auch Kinder, ermordet. Insgesamt starb mindestens eine halbe Million Sinti und Roma. Einige Schätzungen gehen sogar von bis zu 800.000 Opfern aus. Damit wurde im Vergleich zu dem Stand von vor dem Zweiten Weltkrieg etwa ein Viertel bis die Hälfte der europäischen Roma-Bevölkerung ermordet. Seit 1972 gilt der 2. August als Roma-Holocaust-Gedenktag. Das EU-Parlament sprach sich 2015 dafür aus, an diesem Datum einen europaweiten Gedenktag einzuführen.

Wie merce.hu berichtete, betonten die Redner in Budapest, dass auch mehr als 70 Jahre nach dem Völkermord der institutionalisierte Rassismus in Ungarn Realität sei. Dabei erinnerten sie unter anderem an die Anschläge von ungarischen faschistischen Terroristen in den Jahren 2008 und 2009. Damals starben sechs Roma, unter ihnen ein fünfjähriges Kind. Gefordert wurde unter anderem, dass alle EU-Mitgliedstaaten den 2. August als Roma-Holocaust-Gedenktag anerkennen, Antiziganismus als eine Form des Rassismus und die Kultur der Roma an den Schulen im Unterricht behandelt werden soll.

Die Roma-Aktivistin und Koordinatorin von Phiren Amenca, Anna Daroczi, sagte in ihrer Rede: »Wir können uns in einem Land und in einem Europa nicht sicher fühlen, in dem unsere Kinder gezwungen werden, in segregierte Schulen zu gehen, in dem Hassverbrechen und Hassreden, Polizeibrutalität, Zwangsräumung und schlechte Wohnbedingungen, tief verwurzelte Vorurteile und Dehumanisierung der Roma Alltag sind, in dem Politiker und Ministerpräsidenten straflos gegen Zigeuner hetzen dürfen, wo man auf den Straßen der Hauptstadt marschieren und ›Zigeunerkriminalität‹ skandieren darf.« Es reiche angesichts dessen nicht mehr aus, immer nur die Worte »Nie wieder!« zu wiederholen.

Der Bildungsexperte Zsolt Kalanyos erklärte laut merce.hu, die Roma würden trotz der Gesetze für Gleichberechtigung jeden Tag ihrer Grundrechte beraubt. »Mehrere tausend Roma wohnen in unseren Städten und Dörfern in Ghettogemeinschaften, unsere Kinder lernen in Ghettoschulen, aus denen der Weg geradewegs in die staatlich organisierte Pflichtarbeit führt. Alte unter uns gibt es kaum mehr, das durchschnittliche Lebensalter liegt bei etwa 50 Jahren.«

Unterdessen haben am Sonntag Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland, des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und der Evangelischen Kirchen mit Kranzniederlegungen im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau erstmals gemeinsam der dort Ermordeten gedacht. Wegen der Coronapandemie war die jährliche europäische Roma-Holocaust-Gedenkveranstaltung ausgefallen. Wie das Nachrichtenportal Romea.cz berichtete, hatten der Zentralrat der deutschen Sinti und Roma, der Verband der Roma in Polen und das Museum Auschwitz-Birkenau alternativ eine virtuelle Veranstaltung organisiert, die online übertragen wurde. Reden hielten unter anderem die Holocaustüberlebenden Zilli Schmidt, Iwan Bilaschtschenko und Rita Prigmore. Auch die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova und ihr österreichischer Amtskollege Alexander Van der Bellen sprachen.

Bereits am Donnerstag vergangener Woche hatte in Genf der UN-Berichterstatter für Minderheiten, Fernand de Varennes, seine Besorgnis darüber ausgedrückt, dass Roma in den vergangenen Jahren immer stärker eingeschüchtert und angegriffen werden. Er wies darauf hin, dass beispielsweise im Zusammenhang mit der Coronapandemie in den »sozialen Medien« falsche Gerüchte und rassistische Ansichten verbreitet worden seien, die den Roma Schuld an der Ausbreitung des Virus gaben.