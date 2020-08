Lobby nutzt Gelegenheit

Christian Mang Satiredemonstrant auf einer Kundgebung der Berliner Vermieterlobby gegen den Mietendeckel im Dezember 2019

Mitten im Rechtsstreit um den Berliner »Mietendeckel« ist die Frau, die das Regelwerk angesichts einer starken Mieterbewegung und einer Enteignungskampagne politisch durchgesetzt hat, zurückgetreten. Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) hatte Vergütungen für Aufsichtsratsposten in landeseigenen Unternehmen nicht, wie vorgeschrieben, versteuert und an die Landeskasse zurückgezahlt. Wenige Tage nachdem dies bekannt geworden war, zog sie am Sonntag abend die Konsequenz: Lompscher legte ihr Amt und auch die drei damit verbundenen Aufsichtsratsmandate mit sofortiger Wirkung nieder, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit. Lompscher hatte ihrer Sprecherin zufolge bereits rund 7.000 Euro nachträglich an die Landeskasse überwiesen. Ihr sei »bekannt und bewusst geworden, dass es bei der Abrechnung meiner Bezüge aus Verwaltungsrats- und Aufsichtsratstätigkeit Fehler gegeben hat«, wird sie in der Mitteilung zitiert. Eine Überprüfung ihrer Steuererklärung habe zudem ergeben, dass unterlassen worden war, in den Jahren 2017 und 2018 diese Einnahmen steuerlich geltend zu machen. Daraufhin habe sie unverzüglich eine Korrektur der Steuerbescheide beim zuständigen Finanzamt beantragen lassen.

Der Immobilienverband Deutschland (IVD) jubilierte am Montag, jetzt bestehe »die Chance für den Berliner Senat, die ideologischen Fehler der vergangenen drei Jahre zu korrigieren«. Berlin brauche keine »Bauverhinderungssenatorin«, erklärte der Verband mit Blick auf den Mietendeckel und Bürgerbeteiligungsprozesse bei Neubauvorhaben. IVD-Präsident Jürgen Michael Schick erwarte nun »von allen drei Parteien des rot-rot-grünen Bündnisses, den Abgang Lompschers für einen wohnungspolitischen Richtungswechsel zu nutzen«.

Für die Zielgruppe der Partei Die Linke in Berlin lag der Tiefpunkt in Sachen Wohnungs- und Baupolitik dagegen sicher nicht in den letzten drei Jahren: Als schlechtes Beispiel für linke Regierungsbeteiligungen gilt in den sozialen Bewegungen vielmehr die Privatisierungspolitik des »rot-roten« Senats, der 2004 die Wohnungsgesellschaft GSW verkauft hatte. Die Linke hatte daraufhin bei zwei Berliner Abgeordnetenhauswahlen Stimmenverluste eingefahren und war 2011 für fünf Jahre in der Opposition gelandet. Das seit 2016 regierende »rot-rot-grüne« Bündnis wurde dann von wachsenden Mieterprotesten – je nach Sichtweise – begleitet oder unter Druck gesetzt. Ab April 2018 erhielt die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, über deren Volksbegehren im kommenden Jahr in Berlin abgestimmt wird, immer mehr Zulauf. Eine von SPD-Politikern ins Gespräch gebrachte Lightversion des Mietendeckels, die zunächst nur das fünfjährige Einfrieren der Mietpreise vorsah, wurde daraufhin von Lompscher aufgegriffen und verschärft: Laut Senatsbeschluss vom November 2019 sind auch bei laufenden Verträgen Mietsenkungen möglich, falls der Vermieter mindestens 20 Prozent mehr verlangt, als die Obergrenze für die Baualtersklasse des Wohnhauses zulässt.

Eine Zivilkammer des Berliner Landgerichts, die sich mit der Klage eines Eigentümers befassen musste, hält den Mietendeckel nach Gerichtsangaben vom 31. Juli für verfassungsgemäß. Sie bemängelte aber dessen Rückdatierung auf Juni 2019: Mieterhöhungen könnten erst ab Inkrafttreten des Gesetzes im Februar 2020 verhindert werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat bisher nur die Frage nach der Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin als »offen« bezeichnet.