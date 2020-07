Quarantäne für 257 Asylsuchende in Magdeburg angeordnet

Hendrik Schmidt/dpa Für Gesundheitsschutz auch in Unterkünften für Geflüchtete wurde vielfach unter diesem Motto demonstriert (Archivbild, Halle, 18. April)

Magdeburg. Nach einer festgestellten Coronainfektion steht eine Landesaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Magdeburg für zwei Wochen unter Quarantäne. Betroffen seien 257 Bewohnerinnen und Bewohner, wie das Landesverwaltungsamt in Halle am Dienstag mitteilte. Bei dem Mann eines neu angekommenen Ehepaares sei das Virus festgestellt worden. Beide seien gemäß der Vorsorgeregelungen bei ihrer Ankunft in Magdeburg getestet und separat untergebracht worden. Als das Testergebnis vorgelegen habe, sei der Asylsuchende mit seiner Ehefrau nach Quedlinburg gebracht worden. Beide seien dort in der für Quarantänefälle vorgesehenen Außenstelle der Zentralen Aufnahmestelle untergebracht, für die ebenfalls eine Quarantäneanordnung gelte. (dpa/jW)