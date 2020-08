Pausenlos umbauen

New York. In der Major League Baseball (MLB) kommt für Ligaboss Rob Manfred ein Saisonabbruch auch bei weiteren Coronafällen nicht in Frage. Er sagte bei ESPN, er sei »grundsätzlich gegen das Aufgeben«. Wegen der großen Probleme soll Manfred laut Medienberichten allerdings zuletzt Tony Clark, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft MLBPA, darüber informiert haben, dass ein vorzeitiges Ende der Spielzeit drohen könnte, wenn die Liga das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle bekommt. Zuletzt hatte es 20 positive Tests bei den Miami Marlins und mehrere Fälle bei den St. Louis Cardinals sowie den Philadelphia Phillies gegeben. In zehn Tagen mussten 17 Partien abgesagt und der Spielplan pausenlos umgebaut werden. (sid/jW)