Nachschlag: »Feiersüchtige« am Werk

Christoph Schmidt/dpa Sieht nicht nach Party aus: Polizisten bei einer Personenkontrolle in Stuttgart am 4. Juli

Wer nur Bild liest, muss den Eindruck haben, dass die BRD vor einer Jugendrevolte steht: Randalierende Adoleszente auf öffentlichen Plätzen, Halbstarke im Kampf gegen die Polizei. Es sieht dramatisch aus, zumindest im Boulevard. Der Kriminologe Rafael Behr, am Sonnabend im Interview mit dem Deutschlandfunk, kann das soweit bestätigen. »Feiersüchtige« sieht Behr am Werk, die trotz Corona einfach nicht zu Hause bleiben können. Am Anfang der Pandemie hatten die Leute noch »große Angst vor dem unbekannten Virus. Diese Angst hat im Laufe der Zeit meiner Beobachtung nach nachgelassen.« Leichtsinn allerorten: »Da kommt die Hitze dazu, dann kommt die Vergemeinschaftung dazu, dann kommt noch Testosteron dazu, aber Alkohol ist eine ganz entscheidende Größe.« Wie man Leute, die Tag für Tag und trotz Corona in engen Nahverkehrszügen aufeinanderhocken, um »systemrelevante« Betriebe am Laufen zu halten, am Feierabend am Ausgehen hindern will, weiß er nicht. Es gibt da auch keine Logik, sondern nur Interessen. (sc)