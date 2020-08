Opfer im US-Wirtschaftskrieg

Thomas Suen/REUTERS In den USA unerwünscht: Firmengebäude der Tik-Tok-Mutter Bytedance in Beijing im Juli

Der chinesische »Tik Tok«-Eigentümer Bytedance ist nach der Verbotsankündigung von US-Präsident Donald Trump Insidern zufolge zu einem vollständigen Verkauf der US-Geschäfte »bereit«. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Sonntag wolle Bytedance dem US-Internetgiganten Microsoft die Verwaltung der auf dem beliebten Videoportal gesammelten US-Nutzerdaten komplett übertragen. Reuters bezog sich dabei auf Angaben von »zwei mit den Vorgängen vertrauten Personen« vom Wochenende.

Der auf diese Weise geplante Rückzug des Eigners erlaube es auch anderen US-Unternehmen als Microsoft, das dortige Geschäft von »Tik Tok« zu übernehmen, so die Informanten. Damit will Bytedance offenbar dem in Aussicht stehenden Totalschaden vorbeugen – und die Verluste minimieren. Außerdem plant das Unternehmen, seinen US-Investoren die Möglichkeit einzuräumen, Minderheitsbeteiligungen zu übernehmen.

Die US-Regierung hat im Zuge ihres Wirtschaftskrieges gegen die Volksrepublik China »Sicherheits- und Datenschutzbedenken« gegen die vor allem bei jungen Leuten bliebte App geltend gemacht. Weltweit zählt »Tik Tok« etwa eine Milliarde Nutzer – darunter rund 100 Millionen in den USA. Am Freitag hatte der US-Präsident angekündigt, er wolle die Plattform im Lande verbieten. Nach den Worten von Handelsberater Peter Navarro wollte Trump entweder noch am Sonntag oder an diesem Montag eine Entscheidung treffen. »Die Regierung hat sehr ernste nationale Sicherheitsbedenken gegenüber Tik Tok«, erklärte das Präsidialamt. Dabei gehe es um Nutzerdaten, die nach China weitergegeben würden. (Reuters/jW)