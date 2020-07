Änderungen vorbehalten

Salzburg. Der Biathlonweltverband IBU hält trotz der Coronakrise weiter am Kalender für den kommenden Winter fest – Anpassungen seien wegen der unvorhersehbaren Entwicklung der Pandemie aber möglich. Das teilte der Verband am Donnerstag nach einer Vorstandssitzung mit. Gleichzeitig forderte die IBU von allen Beteiligten Flexibilität. Unter Umständen könne es laut Verband wegen der Pandemie notwendig werden, dass an einem Ort mehrere Wettkämpfe nacheinander stattfinden. (sid/jW)