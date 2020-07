Großer Kranichstil

Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe wird mit dem erstmals verliehenen »Großen Preis« des Deutschen Literaturfonds geehrt. Hoppes Romane würden stets »ein besonderes, nicht zuletzt sprachliches Geheimnis bergen«, teilte die Jury am Mittwoch in Darmstadt mit. Zum 40. Jahr des Bestehens des Deutschen Literaturfonds wurde der »Kranichsteiner Literaturpreis« in den klanghafteren »Großen Preis« überführt, der mit 50.000 Euro dotiert ist – 20.000 mehr als sein Vorgänger. Damit solle das Signal gesendet werden, dass es sich um ein wichtiges literarisches Ereignis handelt, so der Verein zur Förderung der deutschsprachigen Literatur. Ob der größte Poet Darmstadt-Kranichsteins, der Straßenrapper Olexesh (»Kranichstil«), in Erwägung gezogen wurde, bleibt ein besonderes, nicht zuletzt sprachliches Geheimnis des Deutschen Literaturfonds. (dpa/jW)