Nicht nur Corona

Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa Alltag für Familien in Harares Armenvierteln: Leben mit dem wenigen, das verfügbar ist (20.7.2020)

In Simbabwe steht der Regierung unter Präsident Emmerson Mnangagwa das Wasser bis zum Hals. Korruption grassiert in den höchsten Kreisen, die Wirtschaft wird weiterhin von Sanktionen abgewürgt, die Inflationsrate beträgt mehr als 700 Prozent und die Landeswährung befindet sich im freien Fall. Die Coronapandemie hat mit bislang 2.879 registrierten Virusinfektionen und 41 Covid-19-Toten vor allem ökonomische Auswirkungen: Viele der bis dato im Ausland arbeitenden rund drei Millionen Simbabwer, die ihre Familie daheim mit Geldüberweisungen über Wasser hielten, verloren wegen der Coronamaßnahmen ihren Job. Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff sind rar. Die Lebensader nach Südafrika ist wegen des auf beiden Seiten verhängten Lockdowns eingeschnürt.

Mindestens die Hälfte der Bevölkerung leidet Hunger, und auch die Wasserversorgung ist nach drei Dürrejahren katastrophal. Wegen riesiger Ernteausfälle rangiert der einstige »Brotkorb« des südlichen Afrika heute global an vierter Stelle der Länder mit der größten »Unsicherheit an Nahrungsmitteln«. Vor diesem Hintergrund entschied die Regierung am Mittwoch auch noch, die vor 20 Jahren enteigneten Farmer mit einem 3,5-Milliarden-Dollar-Abkommen zu entschädigen – und niemand weiß, woher diese Summe kommen soll.

Angesichts der vielschichtigen Misere haben regierungskritische Gruppen wie »Transform Zimbabwe«, »Build Zimbabwe Alliance« und »Alliance for People’s Agenda« zu friedlichen Massenprotesten am heutigen Freitag aufgerufen. Die Oppositionspartei MDC (Bewegung für demokratischen Wandel) unterstützt diese Initiative angeblich. Ihre Repräsentanten hielten sich in den letzten Tagen aber mit Stellungnahmen auffällig zurück. Aus ihren Reihen hörte man lediglich, es wäre wohl mit kleineren Gruppen zu rechnen.

Die Vorsicht der stärksten Oppositionskraft kommt nicht von ungefähr. Die Regierungspartei Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF) ließ keinen Zweifel daran, dass Einsatzkräfte – wie schon in der Vergangenheit – mit aller Härte gegen »gewalttätige« Protestler vorgehen werden. Der Staatschef bekräftigte diese Absicht am Mittwoch auf einer Parteisitzung und die Polizei veröffentlichte dieser Tage eine Liste von 14 »gesuchten« prominenten Kritikern, darunter der Gewerkschaftsführer Peter Mutasa. Der bekannte Sozialaktivist und Journalist Hopewell Chin’ono wurde festgenommen. Er stellte in jüngster Zeit Dokumente über Bestechungspraktiken bei Pandemiehilfsgütern ins Netz und soll darüber hinaus in seinen Tweets zur »Gewalt angestachelt« haben. Ähnliches wirft man Jacob Ngarivhume vor, einem Mitorganisator der Proteste. Auch er sitzt in Untersuchungshaft. In seinem Vorhaben, die Freitagsdemonstrationen im Keim zu ersticken, spielt Mnangagwa der kürzlich erneut angeordnete Lockdown in die Hände, um rigoros jede Protestaktion abzuwürgen.

Wie verzweifelt und planlos die Regierung in dieser kritischen Lage agiert, beweisen mehrere in den vergangenen Wochen erlassene Verfügungen. Die Börse wurde geschlossen und das E-Banking des Marktführers Econet/Ecocash gestoppt. Doch E-Banking war wegen des chronischen Bargeldmangels die von der Regierung propagierte und geförderte Bezahlungsart der meisten Simbabwer. Den rasanten Preisauftrieb will der Chef der Zentralbank in den Griff bekommen, indem er einen festen Umtauschkurs vom US-Dollar zum Simbabwe-Dollar für Waren und Dienstleistungen verordnete. Die Preise müssen nun in beiden Währungen ausgeschildert sein. Dass sich der blühende Schwarzgeldhandel davon beeindrucken lässt, ist kaum zu erwarten.

Inzwischen rumort es selbst in den Führungsetagen der ZANU-PF. Immer wieder kommen Gerüchte über eine »Rebellenfraktion« im Politbüro der einstigen Befreiungsbewegung auf. Die Dissidenten seien gut vernetzt mit dem Militär und würden am Sessel des Präsidenten sägen. Es scheint nicht nur die Pandemie zu sein, die Mnangagwa und seinen Stab in Unruhe versetzt.