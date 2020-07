Kommunisten kämpfen um Asyl

Michael Kappeler/dpa Kommt für einige einem Todesurteil gleich: Abschiebeflug per Chartermaschine (Leipzig, 30.7.2019)

Im Iran und Irak hatten Mehdi und Saddi Fatahnejad kommunistische Untergrundarbeit geleistet. Jetzt kämpfen die 31 und 33 Jahre alten Brüder in Deutschland um ihre Anerkennung als politische Flüchtlinge. Im Falle ihrer Abschiebung in den Iran befürchten sie als Kurden und Kommunisten Folter und Todesstrafe.

Die Brüder waren seit 2007 für die Arbeiterkommunistische Partei des Iran aktiv. Nach einer einjährigen Inhaftierung von Saddi Fatahnejad aufgrund seiner politischen Aktivitäten im Iran flohen die beiden in den kurdischen Nordirak. Dort engagierten sie sich in einer Bauarbeitergewerkschaft und beteiligten sich an der Gründung einer Gewerkschaft für ausländische Arbeitsmigranten. Aufgrund ihres ungesicherten Aufenthaltsstatus und der starken Präsenz des iranischen Geheimdienstes, der im Verdacht steht, hinter einer Reihe von Morden an iranisch-kurdischen Exiloppositionellen im Nordirak zu stecken, flohen die Brüder 2016 nach Deutschland.

Ihr Asylbegehren wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als unbegründet zurückgewiesen. Hassan Maarfi Pour, aktiv im Unterstützerkreis für die beiden Brüder, kritisiert an dem Asylverfahren, dass die deutschen Behörden von Asylsuchenden aus allen Kulturkreisen eine westliche Erzählweise erwarteten. Die häufig verworrenen und komplizierten Lebensgeschichten müssten dieser Erwartung nach in einem klar strukturierten und chronologischen Erzählstrang wiedergegeben werden. Die Asylanhörung ähnle mehr einer Abschlussprüfung an deutschen Schulen als dem Versuch, herauszufinden, welche schwierigen und traumatisierenden Erlebnisse Geflüchtete hinter sich haben und welche Gefahr eine Abschiebung für sie bedeuten würde.

Im Mai 2020 wies das Verwaltungsgericht Sigmaringen in zweiter Instanz die Klage der beiden im baden-württembergischen Mietingen lebenden Brüder gegen ihre Asylablehnung ab. Statt dessen wurden Mehdi und Saddi Fatahnejad von den Behörden aufgefordert, sich im Konsulat der Islamischen Republik für eine Abschiebung neue Pässe ausstellen zu lassen. Das verweigerten die beiden Kurden, die derzeit einen Duldungsstatus haben. Ihre Hoffnung liegt nun bei einem Asylfolgeantrag im Oktober. Darin kann ihr in Deutschland fortgesetztes politisches Engagement für Arbeiterrechte in ihrer früheren Heimat Berücksichtigung finden. Zu den Arbeiterkommunisten, deren Vertreter im deutschen Exil teilweise rechtspopulistische Positionen im Namen des Kampfes gegen Islamismus übernommen haben, sind die beiden Kurden allerdings auf Distanz gegangen.

Eine Abschiebung würde »einem Todesurteil gleichkommen, ausgesprochen von den deutschen Behörden, vollstreckt von iranischen Henkern«, warnt Maarfi Pour. Der Iran bleibe unberechenbar »in seinem Umgang mit politischen Gefangenen und Aktivisten, insbesondere mit kurdischer Herkunft und kommunistischer Einstellung«.

Erst Mitte Juli wurden im Iran die zwei Kurden Diako Rasulzadeh und Saber Sheikh Abdullah hingerichtet, nachdem ihnen unter Folter Geständnisse über eine vermeintliche Mitgliedschaft in der kurdisch-sozialistischen Partei Komalah und die Beteiligung an einem Attentat in der Stadt Mahabad im Jahr 2010 abgepresst worden waren. Im Falle von drei jungen Aktivisten, die Anfang des Jahres während der großen sozialen Proteste nach einer Erhöhung der Benzinpreise in Teheran festgenommen und als vermeintliche Rädelsführer bei Gewalttaten zum Tode verurteilt worden waren, konnte dagegen die Hinrichtung vor zwei Wochen noch verhindert werden. Einer der drei Aktivisten, deren Strafe nun in lebenslängliche Haft umgewandelt wurde, Amir Hossein Moradi, war zur Unterstützung der Proteste aus Deutschland in den Iran zurückgekehrt. Die beiden anderen, Mohammed Rajabi und Said Tamjidi, waren aus der Türkei in den Iran abgeschoben worden.