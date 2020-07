Rasanter Aufstieg, tiefer Fall

Michael Kappeler/dpa Der Minister, der nichts ahnte und alles wusste: Olaf Scholz am 29. Juli 2020 in Berlin vor dem Bundestagsfinanzausschuss zum Wirecard-Skandal

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser: Olaf Scholz hat den wahren Schuldigen im Skandal um Wirecard gefunden – die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY. Die hat, und damit hat der Finanzminister ja natürlich recht, jahrelang mutmaßlich grob gefälschte Bilanzen des Aschheimer Zahlungsdienstleisters umstandslos testiert. Da muss man nicht misstrauisch werden, wenn selbst die hartgesottene Finanzbranche die Nase zu rümpfen beginnt; da reicht es aus, wenn die Aufsichtsbehörde Bafin, nachdem die Financial Times brisante Details zu schweren Unregelmäßigkeiten bei Wirecard publiziert hat, erst einmal Anzeige gegen einen recherchierenden Journalisten erstattet und dann gemächlich einen einzigen Angestellten der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung den Fall durchleuchten lässt, obwohl Firmen vom Fach dafür aus gutem Grund gewöhnlich 40 hochspezialisierte Experten einsetzen würden: Alles bis auf EY habe seine Ordnung gehabt, erklärte Scholz am Mittwoch abend nach der Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestages. Dass man EY womöglich nicht vertrauen kann, das konnte der Minister der Finanzbranche nun wirklich nicht ahnen.

Wie Wirecard seinen rasanten Aufstieg in den Dax organisierte, wie die Behörden dem Konzern dabei durch Untätigkeit bei der Aufklärung von Betrug und durch aktive politische Unterstützung halfen, ist in den vergangenen Tagen ein wenig klarer geworden – nicht aufgrund irgendwelcher Aktivitäten der Bundesregierung, auch nicht durch den Finanzausschuss des Bundestages, der am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, teilweise gar unter expliziter Geheimhaltung, tagte, sondern – wie so oft – dank der Recherchen von Journalisten. Das fängt bei der Frage an, wie Wirecard eigentlich seinen Umsatz machte. Die Firma zählte zum Beispiel Aldi zu ihren Kunden, einen umsatzstarken Konzern, sollte man meinen. Doch »mit Aldi verdienen Sie kein Geld«, ließ sich ein Wirecard-Manager zitieren: »Das ist ein Kunde fürs Schaufenster. Die Marge muss von anderen kommen.« Die Ursache: Bei seriösen Kunden können Zahlungsabwickler allenfalls zwei bis drei Prozent des Transaktionsvolumens als Gebühr kassieren, bei »Kunden fürs Schaufenster« womöglich sogar weniger. Mehr ist bei sogenannten Hochrisikokunden drin – üblicherweise Betreiber von Porno- und Glücksspielwebsites, deren Klientel beim Bezahlen öfter Spirenzchen macht. In der Branche heißt es, in diesem Milieu könnten Zahlungsabwickler Gebühren von zehn Prozent erheben.

Bekannt war immer, dass Wirecard in seinen Anfangsjahren dieses Geschäftsmodell nutzte. Der Anteil sei bis 2019 »unter zehn Prozent« des Gesamtumsatzes gesunken, behauptete zuletzt noch Konzernchef Markus Braun. Die Zweifel daran nehmen allerdings zu. Im ersten Quartal 2017, berichtet das Wall Street Journal, hätten die Durchschnittsgebühren bei einem der wichtigsten Geschäftspartner des Unternehmens bei gut sieben Prozent der Transaktionen gelegen; man darf sich ausmalen, wieso. Das Handelsblatt zitierte Arik Shtilman, den Chef des britischen Zahlungsdienstleisters Rapyd, mit der Aussage, sein Unternehmen erhalte inzwischen zahlreiche Anfragen bisheriger Wirecard-Kunden: »40 bis 50 Prozent dieser Anfragen lehnen wir ab, weil es um Hochrisikokunden geht.« Im Jahr 2008 kassierte Mastercard von Wirecard eine Strafzahlung von elf Millionen US-Dollar, weil die Aschheimer Firma mit Hilfe illegaler Umcodierung Hochrisikokunden als seriös erscheinen ließ. 2009 folgte dem Wall Street Journal zufolge Visa mit einer zwölf Millionen US-Dollar schweren Strafforderung an Wirecard, diesmal wegen exzessiver »Chargebacks«. Das sind Rücküberweisungen, die fällig werden, wenn Kunden eine Ware zurückgeben; Chargebacks von bis zu einem Prozent der Transaktionen gelten in der Branche als nachvollziehbar. Bei den Wirecard-Kunden waren es damals aber oft zwei bis 15 Prozent oder sogar noch mehr. Das gilt allgemein als klassischer Hinweis darauf, dass jemand künstlich eine riesige Zahl unübersichtlicher Hin-und-her-Überweisungen tätigt, um in der Masse illegale Zahlungen welcher Art auch immer zu verbergen – Geldwäsche etwa.

Und ließ sich mit Tricks und mit dubiosen Machenschaften nicht der gewünschte Umsatz erzielen, dann täuschte Wirecard ihn eben einfach vor. Im Oktober 2017 etwa gab das Unternehmen an, man habe 203.000 Kunden; laut internen Unterlagen, die die Financial Times einsehen konnte, waren es gerade einmal 107.000. Zumindest im Asiengeschäft generierte Wirecard dann auch Umsatz durch simples Vortäuschen völlig frei erfundener Guthaben – die zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro, deren Nichtexistenz unlängst aufflog und die den Skandal um den Dax-Konzern ins Rollen gebracht haben.

Und die Bundesregierung? Staatssekretär Jörg Kukies hielt seinen Minister Scholz in Sachen Wirecard seit Anfang 2019 auf dem Laufenden. Das Kanzleramt wurde im August 2019 – kurz vor der China-Reise der Bundeskanzlerin (vgl. Text unten) – vom Finanzministerium über den Konzern informiert, auch über die Vorwürfe gegen ihn. Niemand unternahm etwas, auch nicht die Bafin, die jetzt auch noch eingestehen musste, dass sie zusätzliche Informationen von der Bankenaufsicht und der Strafverfolgungsbehörde in Singapur erhalten hatte, die beide seit Anfang 2019 akribisch gegen Wirecard ermittelten. Genutzt hat die Bafin die Informationen nicht. Ganz im Gegenteil: Bafin-Chef Felix Hufeld behauptete am 1. Juli vor dem Finanzausschuss des Bundestags, man warte »bis heute auf eine Antwort« aus Singapur. Dass das gelogen war, hat die Finanzaufsichtsbehörde inzwischen bestätigt.