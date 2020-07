US-Bundespolizei verlässt Portland

Caitlin Ochs/REUTERS Auch am Donnerstag feuerten Bundespolizisten in Portland Tränengas auf Demonstranten

Am Donnerstag (Ortszeit) sollte der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einsatz von Bundespolizisten in Portland schrittweise beendet werden. Die Gouverneurin des Westküstenstaats Oregon, Katherine Brown von den Demokraten, erklärte am Mittwoch, die Bundesregierung in Washington habe ihrer wiederholten Forderung nach einem Abzug der Kräfte stattgegeben.

Die Proteste in Portland sind Teil der landesweiten Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Diese begannen nach dem Tod von George Floyd, der durch einen brutalen Polizeieinsatz Ende Mai gestorben war. Die Entsendung von Bundespolizisten hatte die Situation in Portland zusätzlich angeheizt, denn die Beamten gingen wiederholt gewalttätig gegen Demonstranten vor. Für Empörung sorgten unter anderem Videoaufnahmen, die zeigten, wie Polizisten in Tarnkleidung Protestierende festnahmen und in nicht gekennzeichnete Fahrzeuge brachten.

Brown erklärte am Mittwoch, mit ihrem Vorgehen hätten die Beamten »Gewalt und Unfrieden« nach Portland gebracht und wie eine »Besatzungsmacht« der Stadt agiert. Der Bürgermeister von Portland, Edward Wheeler, schrieb am Mittwoch auf Twitter, Bundespolizisten hätten »fast einen Demonstranten umgebracht«. Er stimme mit Gouverneurin Brown darin überein, dass der Bundesstaat Oregon seine Angelegenheiten am besten selbst regeln könne.

US-Präsident Trump erklärte hingegen: »Wir gehen nicht, bevor sie ihre Stadt gesichert haben.« Sollte die »Gewalt« bei den Protesten nicht aufhören, »werden wir die Nationalgarde schicken«, so Trump. Die von seiner Regierung betriebene Verlegung von Bundeskräften nach Portland gegen den Willen der Gouverneurin und des Bürgermeisters der Stadt war ein politisch ungewöhnlicher Schritt. Die Regierung begründete den Einsatz mit dem Schutz des Bundesgerichts. Vor dem Gebäude war es wiederholt zu Ausschreitungen gekommen.

Die Regierung in Washington plant derweil die Entsendung von Bundespolizisten in die drei ebenfalls von US-Demokraten regierten Städte Detroit, Cleveland und Milwaukee. (AFP/dpa/jW)