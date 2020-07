Goldman kommt davon

AP Photo/Vincent Thian/dpa Betont weiter seine Unschuld: Malaysias Expremier Najib Razak am Dienstag in Kuala Lumpur

Beide Nachrichten lagen nur wenige Tage auseinander: Am Dienstag hat ein Gericht in Kuala Lumpur Najib Razak, den früheren Premierminister Malaysias, schuldig gesprochen. Es war das erste Urteil in einem von drei Korruptionsprozessen um verschwundenes Geld aus dem Staatsfonds »1MDB«, das auf Privatkonten des einstigen Spitzenpolitikers gelandet war. Bereits vorigen Freitag war bekannt geworden, dass sich Malaysia und die US-Investmentbank Goldman Sachs auf einen 3,9 Milliarden US-Dollar (3,36 Milliarden Euro) schweren Vergleich geeignet haben. Im Gegenzug für die Zahlungen sollen alle Anklagen gegen die Bank und ihre Vertreter fallengelassen werden.

Letzter Punkt verdient besondere Beachtung: Bedeutet er doch, dass eine vollständige juristische Aufarbeitung des Skandals, der das südostasiatische Land tief erschüttert hatte, nun ausbleibt. Vor allem die Verstrickungen des Investmentriesen, die in den Prozessen gegen Najib nur Randnotizen darstellen, werden so wohl im Dunkeln bleiben – ganz zum Wohle des New Yorker Finanzkonzerns.

Goldman Sachs erspart sich mit der Einigung gerichtliche Auseinandersetzungen. Die hätten sich wahrscheinlich über Jahre hingezogen und wären schlecht für die Reputation des Geldhauses gewesen, unabhängig vom finalen Urteilsspruch. Entsprechend positiv wurde die Nachricht in der Branche aufgenommen. Der vorläufige Schlussstrich (noch sind ergänzende Strafzahlungen über das US-Justizministerium offen) sei den Preis wert, so die Botschaft.

Die Bank hatte im Vorjahr zunächst 1,75 Milliarden Dollar für eine Beilegung geboten, die Summe hat sich nun mehr als verdoppelt. Damit die Anklagen gegen das Institut selbst sowie insgesamt 19 vormalige und teils aktuelle Manager fallengelassen werden, fließen umgerechnet 2,5 Milliarden Dollar an unmittelbaren Zahlungen. Zudem garantiert die Bank mindestens weitere 1,4 Milliarden aus den Erlösen, den die im Zuge des aufgedeckten Skandals von den Behörden sichergestellte Sachwerte bringen sollen. Darunter sind eine Luxusyacht (geschätzter Wert 250 Millionen), ein Bombardier-Jet, Hotels und tatsächlich ein echter »Oscar«, der dem US-Filmstar Marlon Brando gehört haben soll. Für die Bank ist es schon auf den ersten Blick ein günstiger Deal – schließlich war die gesamte Schadenssumme, um die es andernfalls vor Gericht gegangen wäre, auf mindestens 7,5 bis zehn Milliarden Dollar geschätzt worden.

Najib Razak hatte den Staatsfonds bereits 2009, im Jahr seines Amtsantritts als Regierungschef, aufgebaut. Zunächst als Erfolgsgeschichte gerühmt, verschwanden in den Folgejahren nach bisherigen Erkenntnissen von US-Ermittlern rund 4,5 Milliarden Dollar des Fondsvermögens in dunklen Kanälen. Seltsam hoch muteten auch jene 600 Millionen Dollar an, die als »Gebühr« an Goldman Sachs gingen. Die Bank hatte geholfen, Bonds ­(Sicherheitsverschreibungen) im Wert von 6,5 Milliarden Dollar zu verkaufen.

Ein Teil der bei 1MDB fehlenden Summen tauchte wiederum auf Privatkonten Najibs auf. Das allerdings brachte den Skandal erst richtig ins Rollen. Bei den Wahlen 2018 kam es dann mit der Niederlage der seit der Unabhängigkeit dominierenden UMNO-Partei Najibs zum ersten echten Machtwechsel im Lande. Der damals neu ins Amt gekommene und inzwischen 95jährige Regierungschef Mahathir Mohammed – er war für die UMNO bereits von 1981 bis 2003 Regierungschef des Landes und trat später aus Protest gegen die Machenschaften Najibs und seiner Helfer aus der Partei aus – hatte mit großer Energie darauf gedrungen, die »verschwundenen« Gelder des Fonds zurückzuholen und die juristische Aufarbeitung voranzutreiben.

Najib hat stets seine Unschuld beteuert und von einer politischen Intrige gesprochen. Davon rückten er und seine Anwälte auch nicht ab, als am Dienstag nun das erste Urteil erging. Schuldig in allen sieben Anklagepunkten, darunter drei Geldwäschevorwürfen, so sah es Richter Nazlan Mohammed Ghazali: »Die Anklage hat ihre Sicht jenseits aller begründeten Zweifel bewiesen«, sagte er. Hunderte Anhänger des einstigen Spitzenpolitikers, die bei dessen Eintreffen am Gericht noch von einem Freispruch ihres Idols überzeugt waren und ihm zujubelten, zeigten sich wenig später nach dem Schuldspruch tief betroffen. Najib selbst will notfalls bis zum obersten Gerichtshof in Berufung gehen.

Im aktuellen Prozess ging es um umgerechnet 9,8 Millionen Dollar, die Vorwürfe im anstehenden zweiten Verfahren umfassen eine Schadenssumme von 700 Millionen Dollar. Der malaysische Geschäftsmann Low Taek Jho, der in dem ganzen Skandal mutmaßlich eine Schlüsselrolle spielte und somit umfassend Auskunft geben könnte (nicht zuletzt zu den Verwicklungen von Goldman Sachs), ist untergetaucht und kann nicht befragt werden. Das mag, ebenso wie das Vermeiden von Gerichtsverfahren gegen die Bank und ihre Manager vor der Justiz in Malaysia, einigen höchst gelegen kommen.