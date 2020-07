Rettet die Ringer

Schifferstadt. Die Schließung des einzigen deutschen Ringermuseums soll mit einer Spendenaktion abgewendet werden. Jens-Peter Nettekoven, Präsident des Ringerverbandes Nordrhein-Westfalen und CDU-Politiker, startete nun ein Hilfsprojekt zugunsten des Museums in der Ringerhochburg Schifferstadt in Rheinland-Pfalz. Nach einem Wasserrohrbruch und einer Mieterhöhung der Hauseigentümer war eine Nutzung der bisherigen Räumlichkeiten bereits vor Monaten unmöglich geworden. Nachdem die Leihgaben und Sammlerstücke in der Zwischenzeit in einem Lagerraum aufbewahrt werden mussten, stellt ein regionaler Bauunternehmer nun ein passendes Gebäude zur Verfügung. Für einen ordentlichen Museumsbetrieb wären allerdings Umbauarbeiten in einer »Größenordnung von 100.000 Euro« notwendig, erklärte Museumsgründer Jürgen Fouquet. (sid/jW)