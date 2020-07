Amsterdam. Auch in den Niederlanden sind offenbar Nachwuchsturner im Training körperlich misshandelt worden. Die ehemalige Turnerin Joy Goedkoop erklärte in einem Fernsehinterview, sie sei im Kindesalter von ihrem Coach Vincent Wevers während des Trainings geschlagen und getreten worden: »Nicht jeden Tag. Aber Herabwürdigen, Wut und Ignoranz waren an der Tagesordnung.« Der nationale Turnerbund KNGU erklärte daraufhin, man werde noch in dieser Woche mit den Nationaltrainern Wevers und Gerben Wiersma Gespräche führen. In der vergangenen Woche hatte der Turntrainer Gerrit Beltman, niederländischer Nationalcoach bis 2010, in einem Interview mit der Zeitung Noordhollands Dagblad gestanden, junge Turnerinnen und Turner misshandelt und gedemütigt zu haben. (sid/jW)