Wert des Werks

Der anonyme Künstler Banksy lässt eines seiner Werke zugunsten eines palästinensischen Krankenhauses versteigern. Das in Öl gemalte Triptychon »Mediterranean Sea View 2017« zeigt eine Küste am Mittelmeer mit angespülten Rettungswesten – eine eindeutige Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik. Den Wert des Werkes, das Dienstag abend vom Auktionshaus Sotheby’s in London versteigert werden sollte, schätzen Experten auf bis zu 1,2 Millionen Pfund (etwa 1,3 Millionen Euro). Das Geld soll an ein Krankenhaus in der Stadt Bethlehem im Westjordanland gehen. (dpa/jW)