Venezolanische Botschaft in Kolumbien verwüstet

Caracas. Venezuela hat am Dienstag der kolumbianischen Regierung die Schuld an der Verwüstung der diplomatischen Vertretung in Kolumbien zugewiesen. Außenminister Jorge Arreaza erklärte am Dienstag auf Twitter, dass in das Konsulat seines Landes in Bógota eingebrochen worden sei, es sei geplündert und verwüstet worden. Er betonte, dass »der kolumbianische Staat reagieren muss«. Die Regierung habe eine »eklatante Verletzung der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen« begangen, »indem sie durch Handlung oder Unterlassung die illegale Besetzung unseres konsularischen Hauptsitzes in Bógota zulässt«. Venezuela behalte sich das Recht einer entsprechenden diplomatischen Reaktion vor, sagte Arreaza. (jW)