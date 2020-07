Besondere Ehrung

Jonathan Ernst/Pool via AP/dpa

Der Sarg des verstorbenen schwarzen US-Bürgerrechtlers und langjährigen Abgeordneten John Lewis ist im Kongress in Washington aufgebahrt worden. Bei einer Trauerfeier in der Rotunde des Kapitols nahmen am Montag (Ortszeit) die Spitzen der beiden Parlamentskammern sowie zahlreiche Volksvertreter Abschied. Präsident Donald Trump hatte seine Teilnahme verweigert. Die Aufbahrung des Sargs im Kapitol ist eine besondere Ehre, die nur wenigen Verstorbenen zuteil wird. Die Trauerfeierlichkeiten für Lewis hatten am Sonnabend begonnen und sollen sechs Tage dauern. (AFP/jW)