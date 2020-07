Nachschlag: Gemixte Gefühle

MDR/Clipfilm Das ist er im beliebten knalligen Orange: Der berühmte Elektrorührer »RG 28« aus der guten alten DDR

Kann ein Mixer Emotionen auslösen? Für moderne Küchengeräte muss man das sicherlich verneinen, der »RG 28«, ein legendäres Handrührgerät aus DDR-Produktion, tut aber genau das: Menschen geraten ins Schwärmen, erzählen Anekdoten von der Herstellung oder dem Gebrauch des Mixers, in etlichen Haushalten ist er immer noch in Benutzung, und gebrauchte Geräte erfreuen sich stetiger Nachfrage. Denn dieser Mixer, oftmals in wunderbar knalligem Orange, steht in Gegensatz zu dem, was heute gesellschaftlich falsch läuft. Er wurde von Menschen produziert, die von ihrer Arbeit nicht entfremdet waren, sondern gemeinsam und gemeinschaftlich arbeiteten. Und die sich noch Jahrzehnte später mit dieser Arbeit identifizieren, wie die warmherzige Doku von Reinhard Günzler zeigt. Der »RG 28« ist heute moderner als früher, denn er verkörpert durch seine Langlebigkeit eine Nachhaltigkeit, für die die heutige Jugend mühselig kämpfen muss. (cwr)