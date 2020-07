Kabuki für Ziggy

Der japanische Modedesigner Kansai Yamamoto, der unter anderem Rockikone David Bowie einkleidete, ist tot. Er starb am 21. Juli im Alter von 76 Jahren an Leukämie, wie seine Tochter, die Schauspielerin Mirai Yamamoto, am Montag auf Instagram bekanntgab. 1971 stellte er in London seine vom traditionellen Kabuki-Theater und von japanischer Ästhetik inspirierte Kollektion vor und gewann damit internationale Anerkennung – und begann eine langlebige Freundschaft mit Bowie, der Yamamotos futuristische Outfits bekannt machte. (dpa/jW)