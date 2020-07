Hochglanz und Pupskissen

Milos Jacimovic Hat keine Eile: Jessy Lanza

Wie die Zeit vergeht: Gefühlt war es doch gerade gestern erst, als Jessy Lanza aus Ontario, Kanada, mit ihrem Debütalbum »Pull My Hair Back« das R’n’B-Genre einem elektronifizierten Update unterzog; in bester Gesellschaft neben Ikonika, Laurel Halo, Cooly G und ­Angel-Ho auf dem Hyperdub-Label. Tja – ganze sieben Jahre ist das her. Und wenn wir schon von Zeit sprechen: Diese nimmt sich Lanza in der Tat, wenn es ans Produzieren neuer Tracks geht. Die neue Platte trägt das Thema sogar im Titel, »All the ­Time« ist neben einer EP, verschiedenen Kooperationen mit beispielsweise Caribou und nach »Oh No« von 2016 erst das dritte Full-Length-Album der einstigen Jazz-Studentin und Musiklehrerin.

Die neuen Tracks entstanden wieder in Gemeinschaftsarbeit mit Jessy Lanzas bewährtem Studiopartner Jeremy Greenspan (Junior Boys): Dessen pragmatischer Ansatz sei schon oft sehr hilfreich gewesen, wenn sie sich in einen ausufernden Track aussichtslos verrannt hätte, so Lanza kürzlich in einem Interview. Greenspans beruhigender Einfluss war auch jetzt wieder gefragt, als Lanza ihre Wohnung in New York City aufgeben musste, wegen des Lockdowns keine neue Bleibe fand und ihre Habe bei Freunden in San Francisco unterstellte. Keine wirklich idealen Bedingungen, um kreativ zu sein. Trotzdem – oder gerade deswegen – klingen die neuen Songs außergewöhnlich optimistisch und ausformuliert, heben Lanzas Trademark-Stop-and-Go-Soul auf eine neue Ebene. Interessant dabei ist, wieviel Frust und Ärger in den Lyrics abgebaut wird: Die cheesy Single »Lick in Heaven« mit ihren unverfroren 80er-Pop zitierenden, supertanzbaren Synthie-Hooks zum Beispiel handelt von den überzogenen Erwartungen der Gesellschaft an Frauen, in »Like Fire« und »Anyone Around« geht es um Entfremdung und Einsamkeit.

Der Spaß kommt bei Lanza und Greenspan aus den Maschinen: Sie hätten die Studiogeräte »miteinander sprechen« und Patterns einfach durchlaufen lassen. Die so entstandenen Blubber-, Knarz- und Rülpsgeräusche sind quasi die Pupskissen unter den sonst auf Hochglanz polierten Sounds, die Lanzas Liebe zu R’n’B-Acts wie Aaliyah oder Timbaland offenbaren. Dass Lanza ihre sowieso schon zarte Sopranstimme in höchste Höhen pitcht oder wie ein Kleinkind klingen lässt, stellt außerdem sicher, dass es nie zu glatt oder gar mainstreamig wird – obwohl sie mit dem Dance-Knaller »Face« ganz nah dran ist. Zum Glück kriegen die Maschinen mittendrin Schluckauf.