Dumpingflieger eingedampft

Thomas Frey/dpa Über Jahre hat Ryanair durch rabiate Dumpingpolitik und Union Busting satte Profite eingefahren. In der Wirtschaftskrise wird das Unternehmen anders als die Konkurrenz aber nicht durch den Staat alimentiert

Der größte Dumpingflieger der EU, das irische Unternehmen Ryanair, hat in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise den schlechtesten Quartalsabschluss in seiner 35jährigen Geschichte gemeldet. Dennoch hat die weitgehende Einstellung des Flugverkehrs infolge der Coronamaßnahmen die Airline im zurückliegenden Vierteljahr nicht so tief in die roten Zahlen gerissen wie von vielen Marktbeobachtern vorhergesagt. Bei Ryanair stand unter dem Strich im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni ein Verlust von 185 Millionen Euro nach einem Gewinn von 243 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz sackte im Jahresvergleich um 95 Prozent auf 125 Millionen Euro ab, wie die irische Airline weiter mitteilte. Die Zahl der Fluggäste brach sogar um 99 Prozent auf eine halbe Million ein. Fast vier Monate lang hatten die Coronamaßnahmen die Flotte von Ryanair genauso wie die vieler anderer Fluggesellschaften weitgehend lahmgelegt.

Ryanair gibt sich nach außen einigermaßen optimistisch: Noch zwei bis drei Jahre dürfte die Coronakrise Auswirkungen auf den Flugverkehr in der EU haben. Dies blendet aus, dass die Verwerfungen der erst beginnenden Depression weitaus dramatischer ausfallen dürften als die der letzten sogenannten Finanzkrise. Eine Gewinnprognose wagt das Management unter Ryanair-Chef Michael O’Leary nicht einmal auf kurze Zeit. Bis Ende März 2021 hofft man aber auf rund 60 Millionen Fluggäste. Im zweiten Geschäftsquartal, das den Großteil der wichtigen Sommersaison umfasst, soll der Verlust immerhin geringer ausfallen als im abgelaufenen Jahresviertel, da der Flugverkehr seit dem 1. Juli wieder anzieht.

Wie andere Fluggesellschaften betreibt Ryanair nun Standortabwicklung als Schadensbegrenzung seines Profitverlusts. Erst vor kurzem hatte der irische Preis- und Lohndumper den Rückzug von deutschen Standorten wie dem Hunsrück-Flughafen Hahn angekündigt. Auch die Standorte in Berlin-Tegel und im nordrhein-westfälischen Weeze könnte bereits bis zum Winter das Aus ereilen, wie Ryan­air-Tochter »Malta Air« in einem internen Schreiben mitgeteilt hatte. Doch auch an den Löhnen seiner Beschäftigten setzt Ryanair den Rotstift an. Das hat nun zu gewerkschaftlichem Widerstand geführt: Zuerst bei »Malta Air«, dem erst 2019 gegründeten Joint Venture zwischen Ryanair und der maltesischen Regierung – nicht zu verwechseln mit Air Malta. Die bei dem Unternehmen beschäftigten Piloten aus Deutschland, die sich in der Gewerkschaft Cockpit organisieren, wollen die Kürzungen – die Rede ist von zehn Prozent, vorerst für fünf Jahre – nicht hinnehmen. Es folgte die Mobilisierung seitens Verdi an den deutschen Standorten (jW berichtete am 25.7.2020).

Während die Gewerkschafter sich gegen die gewohnt rabiaten Methoden des Ryanair-Managements zur Wehr setzen, prangert dieses nicht nur die Coronamaßnahmen und deren Auswirkungen an, sondern auch die Staatshilfen für die Lufthansa in Milliardenhöhe. O’Leary will Klage gegen die EU-Kommission einlegen, die das Neunmilliardenpaket zur Lufthansa-Rettung entgegen der EU-eigenen Wettbewerbsregeln durchgewinkt habe: »Dies ist ein spektakulärer Fall, in dem ein reicher EU-Mitgliedstaat die EU-Verträge zum Nutzen seiner nationalen Industrie und zum Nachteil ärmerer Länder ignoriert.« Gegen die Staatshilfen für Air France und die skandinavische Airline SAS hat Ryanair bereits Klage eingereicht. (dpa/jW)