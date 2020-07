Keine Zuschauerposition

Silas Stein/dpa Nicht nur auf parlamentarische Initiativen setzen: Janine Wissler und Petra Heimer (Gießen, 24.11.2018)

Es reiche »nicht aus, sich mit Tagesfragen zu befassen, Missstände anzuprangern und über parlamentarische Mehrheiten nachzudenken«, schreibt der Landesvorstand der Partei Die Linke in Hessen in einem Mitte Juli beschlossenen Strategiepapier. Es ist das Ergebnis der hessischen Landesstrategiekonferenz Anfang Februar. In der vergangenen Woche wurde der Text den Parteigliederungen zur weiteren Debatte zugeschickt.

Der Beschluss ist auch eine Reaktion auf das Papier »Für eine solidarische Zukunft nach Corona« der Bundesvorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, des Bundesgeschäftsführers Jörg Schindler und des Bundesschatzmeisters Harald Wolf. Das Papier war zuerst diversen Tageszeitungen zugegangen, ehe es sehr kontrovers im Bundesvorstand der Partei diskutiert wurde. Ausschlaggebend für die hessische Intervention war die Behauptung der Verfasser, auf der letzten Bundesstrategiekonferenz Ende Februar sei für eine »linke« Bundesregierung plädiert worden. Petra Heimer, Kolandesvorsitzende der hessischen Linkspartei, erklärte gegenüber jW, sie habe dies anders in Erinnerung.

Der Landesvorstand von Die Linke in Hessen erwartet kein schnelles Ende der aktuellen Wirtschaftskrise. Schon seit Mitte 2019 stecke die Wirtschaft der BRD in einer Rezession, die von der Coronapandemie verstärkt werde. Dies beschleunige Monopolisierung, Digitalisierung, Arbeitsverdichtung, Qualifikationsentwertung und Entlassungen. Nun stehe die soziale Frage an erster Stelle: »Hier können wir uns weder auf eine Zuschauerposition oder mediale Statements, noch auf parlamentarische Initiativen beschränken. Wir müssen uns praktisch einmischen und Vorreiter bei sozialen Auseinandersetzungen sein.« Dafür sollten Kampagnen breiter in die Partei getragen werden: »Rentenkampagne, Pflegenotstand stoppen, bezahlbare Miete statt fette Rendite.« Die Parteileitungen sollten sie konkret, nachvollziehbar und praktisch umsetzbar auf die Tagesordnung setzen. Die Linke müsse zur Anlaufstelle für Menschen mit Existenzängsten werden – und sich so organisieren, dass erwerbstätige und sozial deklassierte Menschen in ihr politisch arbeiten können.

Eine Regierungsbeteiligung im neoliberalen System wird klar abgelehnt. Als Kleinstpartner einer »rot-rot-grünen« Koalition müsse man »zu viele Kröten schlucken«, erklärte Heimer. Achim Kessler, Mitglied des Landesvorstands und gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, sagte gegenüber jW, diese Taktik führe die Wähler eher zu SPD und Grünen – und verschrecke Stammwähler: »In dieser Situation auf ein Regierungsbündnis mit zwei Parteien zu setzen, die Hartz IV durchgesetzt haben, ist politischer Selbstmord. Solange sie ihren neoliberalen Kurs nicht korrigieren, werden uns die Menschen ein Bündnis mit ihnen nicht verzeihen.« Generell sei die Parlamentsfixierung der Parteispitze falsch herum gedacht, betonte Gabriele Faulhaber, Kreisvorsitzende von Die Linke Wetterau und ebenfalls im Landesvorstand, gegenüber dieser Zeitung: »Der parlamentarische Arm kann Bewegungen zuarbeiten, aber Hegemonie ist keine Frage parlamentarischer Mehrheiten. Parlamentsarbeit bringt auch keine gesellschaftliche Verankerung; das kann nur eine handlungsfähige Partei selbst.«

Es brauche inhaltsbezogene Bündnisarbeit mit verschiedenen Organisationen und Bewegungen. Hierbei müsse Die Linke ihre Positionen durch Argumente nach vorne bringen, aber auch andere Ansichten respektieren, solange sie demokratisch seien. Man dürfe sich nicht anmaßen, »Stabsstelle für die richtige Meinung zu sein«, erklärte Faulhaber. Mit so einer Einstellung »hätten wir in den 80ern keine Friedensbewegung auf die Beine gestellt«.

Forderungen müssten in der Krise zugespitzt statt abgeschwächt werden, heißt es im Papier des Landesvorstands: Massive öffentliche Investitionen, ein Sofortprogramm für den kleinen Mittelstand, ein Mindestlohn von 13 Euro, Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich, mehr Geld für Kommunen – und dafür Vermögenssteuer und eine »Krisenabgabe« der Reichen. Nötig sei eine »an der Klassenfrage orientierte Strategie«, so Kessler: »Die Eigentumsfrage, die Frage nach der ungleichen Verteilung von Geld und Macht, muss jetzt mit aller Schärfe auf die Tagesordnung.«

Das Strategiepapier endet mit deutlichen Worten: »In der Friedensfrage darf es kein Wanken geben!« Auslandseinsätze, Waffenexporte, NATO-Manöver und Wirtschaftssanktionen lehnt die hessische Linkspartei ab; sie stehe »kompromisslos« für Frieden.