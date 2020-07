Über vier Millionen Coronafälle: Schnellste Ausbreitung in den USA

(c) AP Trägt nach langer Verweigerung neuerdings einen Mund-Nasen-Schutz: US-Präsident Donald Trump

Washington. In den USA haben sich nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen mehr als vier Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Pro Stunde werden weitere 2.600 Fälle nachgewiesen, die weltweit höchste Rate, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Die Zahl der Toten liegt bei mehr als 140.000.

Die Reuters-Daten zeigen, wie stark sich der Ausbruch in den USA seit dem ersten bekannten Fall am 21. Januar beschleunigt hat: Es dauerte 98 Tage, um die Marke von einer Million Infektionen zu erreichen. Zwei Millionen wurden 43 Tage später verzeichnet, drei Millionen wiederum 27 Tage danach. Die Marke von vier Million fiel nun nach weiteren 16 Tagen. Die Pandemie wird zunehmend zum Wahlkampfthema vor der Präsidenten- und Kongresswahl in gut 100 Tagen. (Reuters/jW)