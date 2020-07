China gibt Lateinamerika Kredit für Coronaimpfstoff

+ Update 19:32 +

Friso Gentsch/dpa Injektionsspritze: Weltweit gibt es derzeit einen Wettlauf unter Pharmakonzernen und Forschern für einen Imfpstoff gegen Covid-19

Mexiko-Stadt. Für den Zugang zu einem möglichen Coronaimpfstoff hat China nach mexikanischen Angaben den Ländern Lateinamerikas und der Karibik einen Kredit von einer Milliarde US-Dollar (865 Millionen Euro) zugesagt. Außenminister Wang Yi habe angekündigt, ein chinesischer Impfstoff werde als öffentliches Gut allgemein zugänglich sein, teilte das mexikanische Außenministerium am Donnerstag mit.

Zuvor ging es in einer Videoschalte von China und 13 Staaten Lateinamerikas und der Karibik um die Bewältigung der Pandemie. China arbeitet bereits mit Ländern der Region zusammen. Die Volksrepublik verkauft etwa Mexiko Beatmungsgeräte und andere medizinische Ausrüstung.

International gibt es derzeit ein Rennen von Wissenschaftlern und Pharmaunternehmen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden mehr als 20 Vakzine in klinischen Studien an Menschen getestet, darunter ein chinesisches Mittel. WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan geht davon aus, dass Mitte 2021 ein Impfstoff in größerem Maßstab zur Verfügung stehen könnte. (dpa/jW)