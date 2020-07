Russischer Geheimdienst: Vier Mitglieder einer IS-Terrorzelle getötet

Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Russlands Präsident Wladimir Putin bei einer Kabinettssitzung via Videokonferenz (16.7.2020)

Moskau. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat bei einem Kampfeinsatz im Nordkaukasus nach eigenen Angaben vier Mitglieder der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) getötet. Die Männer hätten Anschläge auf Sicherheitskräfte in der russischen Teilrepublik Kabardino-Balkarien geplant, teilte der FSB am Mittwoch in Moskau mit. In einer für konspirative Zwecke genutzten Wohnung der IS-Terrorzelle in der Stadt Naltschik seien ein selbstgebauter Sprengsatz sowie Notizen zum geplanten Anschlag sichergestellt worden.

Bei einer Fahndung seien die Männer in einem Bergmassiv ausfindig gemacht worden. Sie leisteten nach FSB-Angaben Widerstand gegen ihre Festnahme und erlitten bei den Kämpfen tödliche Verletzungen.

Der FSB hatte zuletzt immer wieder über verhinderte Anschläge informiert, meist blieb es bei Festnahmen mutmaßlicher Täter. Sorgen bereiten den russischen Sicherheitskräften nach eigener Darstellung Dschihadisten, die etwa aus Syrien zurückkehren. Russische Truppen unterstützen dort die syrischen Streitkräfte. Zugleich kämpfen viele Söldner aus dem Nordkaukasus gegen die Regierung von Präsident Baschar Al-Assad und ihre Verbündeten. Im Nordkaukasus hatten dschihadistische Terroristen in der Vergangenheit immer wieder Anschläge verübt. (dpa/jW)