Weiteres Verfahren gegen Sudans Ex-Präsident

Uncredited/AP/dpa Hinter Gittern: Sudans ehemaliger Präsident Omar Al-Baschir während eines früheren Prozesses in Khartum (24.8.2019)

Khartum. In der sudanesischen Hauptstadt Khartum beginnt am Dienstag ein Verfahren gegen Ex-Präsident Omar Al-Baschir. Dabei geht es um einen Putsch, der ihn vor 31 Jahren an die Macht gebracht hatte. Dem heute 76jährigen wird vorgeworfen, die Verfassungsordnung untergraben und eine gewählte Regierung gestürzt zu haben, wie ein Anwalt, der sich gemeinsam mit anderen Juristen um die Anklage bemüht hatte, gegenüber dpa mitteilte. Im Falle einer Verurteilung könnte eine lebenslange Haft oder gar die Todesstrafe drohen.

1989 stürzte der Offizier die demokratisch gewählte Regierung von Ministerpräsident Sadik Al-Mahdi. Danach regierte er das Land im Nordosten Afrikas 30 Jahre lang. Im April des vergangenen Jahres stürzte ihn das Militär vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise und monatelangen Massenprotesten. Bereits Ende 2019 wurde Al-Bschir wegen Korruption verurteilt. Ihm droht außerdem ein Verfahren wegen Gewalt gegen Demonstranten. (dpa/jW)