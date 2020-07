Köln. Wimbledonsiegerin Simona Halep wird beim Restart der Tennissaison in Palermo ab dem 3. August doch nicht dabei sein. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, sagte die Rumänin ihre Teilnahme wegen der geltenden Coronaverordnungen ab. Einreisende aus Rumänien nach Italien müssen nach derzeitigem Stand in Quarantäne. Noch am Vortag hatte Turnierdirektor Oliviero Palma per Twitter verbreitet, dass die Weltranglistenzweite eine Sondergenehmigung erhalten und damit die sonst obligatorische Quarantäne umgehen könnte. (sid/jW)