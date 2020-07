»Das Ausbeutungssystem gibt es seit 25 Jahren«

Armin Weigel/dpa Zu billig zu haben? Wurst in der Auslage einer Metzgerei in Nürnberg

Sie haben sich in der letzten Zeit intensiv mit der Fleischindustrie und den Verhältnissen vor allem bei der Firma Müller-Fleisch in Birkenfeld bei Pforzheim beschäftigt. Wie sind die Zustände dort?

Mittlerweile hat sich die Situation dort vor Ort etwas entschärft. Man darf ja nicht vergessen, dass der Coronaausbruch, von dem rund 300 Menschen betroffen waren, bereits kurz nach Ostern publik wurde. Da hat Herr Tönnies noch ganz frech behauptet, in seinem Imperium könnte so etwas nie passieren. All das, was unterdessen in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, nahm da seinen Anfang.

Nämlich?

Die Kritik an den elenden Wohnverhältnissen, unter denen die Werkvertragsbeschäftigten hausen müssen. Die Belastung am Arbeitsplatz, das systematische Ausbeuten der Beschäftigten durch Phantasiemieten, die bezahlt werden müssen, die Quarantäne, auch der Umgang mit den Tieren. All das wurde da schon diskutiert. Die ersten Auflagen der Behörden, die beengten Wohnverhältnisse zu beenden, werden jetzt langsam umgesetzt. Das geht nicht immer reibungslos. Deshalb muss sowohl der politische wie auch der öffentliche Druck weiter hochgehalten werden.

Handelt es sich dabei um Einzelfälle in Betrieben wie Müller-Fleisch oder Tönnies, oder sind diese Zustände in der Fleischbranche verbreitet?

Nein, dass es in Deutschland und auch in unseren Nachbarländern gerade in dieser Branche auffällig viele Fälle von Coronaerkrankungen gibt, zeigt, dass das eine systemimmanente Geschichte ist. Dieses Ausbeutungssystem mit der speziellen Werkvertragsstruktur gibt es seit etwa 25 Jahren. Damals begannen die großen Ketten, Fleischtheken in ihre Läden zu stellen. Der »Siegeszug« des Billigfleisches nahm seinen Anfang. Fleisch wurde zur Ramschware, die Arbeitskraft wurde in der Folge immer billiger. Das Geld wird durch Massenproduktion verdient. Die Fleischbarone, der Handel und die Subunternehmer verdienen daran. Politisch war das so gewollt. Billige Lebensmittel gehören in Deutschland quasi zur Sozialpolitik. Zwar wurden die Zustände von der Gewerkschaft NGG und Verbraucherorganisationen immer wieder angeprangert. Die Lobbykraft der genannten Akteure hat aber ausgereicht, ernsthafte Veränderungen zu verhindern. Da hat es auch nicht geholfen, dass es bei den Linken und teilweise auch bei den Grünen und der SPD Kritik am System gegeben hat. Erst mit dem Ausbruch der Pandemie hat sich hier eine beachtliche Dynamik entwickelt.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat angekündigt, Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten zu wollen. Reicht diese Maßnahme aus, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeitenden zu verbessern?

Der Verbot der Werkverträge für die Fleischindustrie ist ein wichtiger Schritt, denn damit werden die Fleischbarone gezwungen, Arbeitsverhältnisse zu schaffen die halbwegs dem Standard entsprechen, den wir uns im allgemeinen als akzeptabel vorstellen. Damit sich daraus dann auch vernünftige Arbeits- und Lebensbedingungen entwickeln, bedarf es dann aber schon noch mehr. Löhne, die deutlich höher sind als das, was der aktuelle Mindestlohn hergibt. Da sind wir dann wieder bei den zwölf Euro pro Stunde als untere Linie. Massenunterkünfte und schlechte Wohnungen darf es einfach nicht mehr geben. Hier sind die Arbeitgeber in der Pflicht, und zwar ohne dazwischengeschaltete Subunternehmer und deren Freunde, die jahrelang gewinnbringend Bruchbuden vermietet haben. Da lohnt es sich, auch wieder über Werkswohnungen zu diskutieren.

Was muss ansonsten geändert werden?

Wir werden darauf achten müssen, dass hygienische und soziale Standards obligatorisch werden. Dazu wird es notwendig sein, dass nicht nur das Gesundheitsamt und der Zoll einen leichteren Zugang zu den Betriebsstätten haben. Das wird dann schon personalintensiv. Die Politik muss sich dieser Herausforderung stellen. Einen vernünftigen Tarifvertrag wird es wahrscheinlich erst geben, wenn dieser allgemeinverbindlich sein wird. Dann wird es vielleicht auch möglich sein, etwas für die demokratische Mitbestimmung in den Betrieben zu tun.