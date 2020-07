»Der Strafprozess konnte nichts mehr retten«

lnw/dpa Ermittler des Bundeskriminalamts suchen am Tag nach dem Anschlag den Tatort ab (Düsseldorf, 28.7.2020)

Der Bombenanschlag auf dem Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn jährt sich zum 20. Mal. Die rassistisch und vermutlich auch antisemitisch motivierte Tat gilt bis heute als nicht aufgeklärt. Zu welchem Schluss kommen Sie?

Isa Bodwig: Die Aufklärung des Bombenanschlages ist auch nach 20 Jahren nicht abgeschlossen. Das heißt, dass es für die Überlebenden auch weiterhin sehr schwer sein wird, mit der Erinnerung an den Anschlag und mit den bis heute offenen Fragen umzugehen. Darum gelten unsere Gedanken natürlich in erster Linie ihnen. Mit Gedenkveranstaltungen und Interventionen zur Erinnerung an den Anschlag und seine Folgen möchten Teile der Stadtgesellschaft und natürlich auch Antifaschistinnen und Antifaschisten klarmachen, dass weder die Betroffenen noch die Tat vergessen sind. Es ist vielleicht eine Hilfe, zu wissen, dass es Menschen gibt, die ein Beschweigen antisemitischer und rassistischer Gewalt nicht zulassen. Dass wir aufmerksam sein möchten für die Formen des Erinnerns, die sich die Überlebenden wünschen. Wir hoffen, dass uns das gelingt.

Denken Sie, dass eine frühe Aufklärung möglich gewesen wäre?

Jürgen Peters: Schon in der ersten Phase der Ermittlungen unmittelbar nach dem Anschlag sind gravierende Fehler gemacht worden. Das begann mit einer unglaublich schlampigen Hausdurchsuchung. Offenbar galt der erst mehr als 17 Jahre später angeklagte Ralf S. dem damaligen Polizeilichen Staatsschutz als nicht tatverdächtig. Darüber hinaus sind Spuren, die zur Verdichtung der Beweislage hätten führen können, nicht weiterverfolgt und zusammengeführt worden. Warum wurde zum Beispiel eine wichtige Zeugin aus der benachbarten Sprachschule nach dem Anschlag nicht ernstgenommen? Sie hatte von Bedrohungen der Teilnehmenden ihres Deutschkurses im Herbst 1999 berichtet, gegen die sich die Betroffenen letztlich zur Wehr gesetzt hatten. Ausgehend von als Neonazis erkennbaren Personen, die augenscheinlich in engem Kontakt zu Ralf S. standen, der direkt gegenüber den Seminarräumen seinen Militarialaden betrieb. Die neu eingesetzte Ermittlungskommission, die ab 2014 die Ermittlungen gegen S. neu aufnahm, ist absolut nachvollziehbar zu dem Schluss gekommen, dass diese Bedrohungssituation und die Gegenwehr das tatauslösende Motiv gewesen sein dürften. Damals ist diese Spur aber einfach als irrelevant abgehakt worden.

Welche Rolle spielte Ralf S. damals in der Neonaziszene?

J. P.: S. war kein Parteigänger, auch wenn er auf dem Papier Mitglied der DVU war. Deren Deutsche Nationalzeitung hatte übrigens in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre massiv gegen Einwanderung jüdischer Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion gehetzt. Er war auch nicht fest in einer »Kameradschaft« organisiert. Aber: Er gehörte der lokalen Szene an, kannte deren Akteure, die zumindest zeitweise in seinem Militarialaden ein- und ausgingen oder sogar für ihn arbeiteten. Er verklebte tonnenweise neonazistische Aufkleber, war mit dem wenige hundert Meter von ihm entfernt wohnenden Sven Skoda – heute Vorsitzender der Partei »Die Rechte« – befreundet. Überregional war er für die neonazistische Gefangenenhilfsorganisation HNG aktiv und pflegte Kontakte bis hinein in neonazistische Strukturen in Ostdeutschland.

2018 wurde Anklage gegen S. erhoben, mit dem Vorwurf des zwölffachen versuchten Mordes. Es galt als sehr wahrscheinlich, dass die Beweismittel für eine Verurteilung ausreichen würden. Wieso wurde er dennoch freigesprochen?

I. B.: Nach unserem Eindruck konnte der Strafprozess nicht mehr retten, was über die Jahre versäumt worden war. Eine Augenzeugin, die den Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tatausführung gesehen haben soll, konnte beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gehört werden. Auch wenn wir das anders sehen: Für die Strafkammer war die Erinnerung wichtiger Zeuginnen und Zeugen nach der langen Zeit, die seither vergangen war, zu widersprüchlich – und damit unglaubwürdig. Dennoch bestand auch für das Gericht kein Zweifel daran, dass der Tat ein rassistisches Motiv zugrunde lag und dass Ralf S. ein Rassist und Antisemit ist. Letztlich aber dürfte die Kammer zu dem Schluss gekommen sein, dass S. intellektuell überhaupt nicht in der Lage gewesen sei, eine solche Tat zu planen und durchzuführen. Damit folgte sie dem Plädoyer der Verteidigung.

Gibt es Anhaltspunkte für ein Neuaufrollen des Prozesses oder Möglichkeiten einer weiteren Aufklärung?

J. P.: Der BGH hat noch über den Revisionsantrag der Oberstaatsanwaltschaft und der Nebenklage zu entscheiden. Das wird auf eine Prüfung hinauslaufen, ob im erstinstanzlichen Strafprozess Verfahrensfehler gemacht worden sind. Da braucht es schon eine Menge Optimismus. Allerdings: Es bleibt immer noch die Frage, was der Verfassungsschutz in NRW über den Anschlag wusste und weiß. Solange hier nicht weiter nachgefragt wird – etwa durch einen Untersuchungsausschuss –, bleibt dieser Teil der Aufklärungsbemühungen verschüttet.