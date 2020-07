Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 29. Juli, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Eine ehrenwerte Familie. Die Microphone Mafia – mehr als nur Musik« von Kutlu Yurtseven und Rossi Pennino, erschienen im Verlag Papyrossa.

DIe CD »Karl Marx. Seiner Nützlichkeit wegen«, Lieder und Texte mit Gina Pietsch und Frauke Pietsch«, erschienen im Verlag 8. Mai., haben gewonnen: ­Christine Schlipf-Müller aus Braunschweig und Lutz Krannich aus Erfurt.