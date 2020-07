In allen Farben des Regenbogens

Philipp Schulze/dpa Was hältst du von einem Leben voll Rock ’n’ Roll? Ulli Schröder ist dabei

Während der Coronakrise hat der ängstliche Sommerurlauber dieses Jahr eine Gegend mit möglichst wenig Menschen gesucht. Die Wahl ist auf Lüchow-Danennberg in Niedersachsen gefallen, auch als Wendland bekannt.

Schon bei der Ankunft fallen die vielen sogenannten Hallenhäuser auf, deren Name einen angemessenen Eindruck von ihrer Größe vermittelt. Bis ins 19. Jahrhundert wohnten darin je ein Bauer und seine Familie, die Ernte fand einen Lagerplatz und Kühe ihren Stall. Im 20. Jahrhundert sind die Landwirte nach und nach ausgezogen. Die Häuser blieben stehen und wurden zu Wahrzeichen, welche die sie umgebenden Gemeinden alle paar Jahre mit nie nachlassendem Ehrgeiz offiziell zum »Weltkulturerbe« erklären lassen wollen.

Mehrere Hallenhäuser um einen Platz herum ergeben ein sogenanntes Rundlingsdorf, dem jeweils ein eigener Briefkasten und eine Bushaltestelle zugestanden wird. Eins davon heißt Reddebeitz, wo der Urlauber neben einem Hallenhaus in einem netten Knusperhäuschen unterkommt. Gruppen von Hühnern, Gänsen, Hunden und Katzen flanieren hier in aller Ruhe von einem Grundstück zum nächsten. Am Rand des Platzes treffen sich ältere Herren mehrmals am Tag auf einer Bank für ein Schwätzchen. Während sie reden, schauen sie zu, wie vor dem Haus gegenüber eine junge Mutter Wäsche aufhängt. Ihre etwa fünfjährige Tochter hat sich ein paar Meter entfernt auf den Rasen gehockt und beobachtet versonnen die ab und zu von einem Lüftchen hin und her geschubsten Strümpfe und sich aufblähende Hemden. Ein weiterer Nachbar begleitet ein Hausschwein, als würde er mit dem Paarhufer Gassi gehen. Orte wie dieser könnten wohl auch in einer der von Kindern geliebten Geschichten um den alten Pettersson und seinen Kater Findus vorkommen. Der herablassende Erwachsene dagegen erkennt hier zunächst bloß einen Ort, der auch im Hochsommer Winterschlaf hält.

Die ganze Region bekommt nur dann bundesweite Aufmerksamkeit, wenn Demonstrantinnen wieder versuchen, einen der Castor-Züge aufzuhalten, die Atommüll in das Zwischenlager im nur wenige Kilometer weiter gelegenen Gorleben transportieren. Doch was dem Medienkonsumenten entgeht und sich erst dem Besucher vor Ort erschließt, ist die Kulturszene, die der politische Protest über die Jahre und Jahrzehnte hier entstehen ließ. Denn im Wendland leben und arbeiten Menschen, die nicht nur wegen höherer Mieten in den Städten hier hergezogen sind, sondern weil sie das eben nur für den Touristen erstaunliche Gefühl beflügelt, hier am ehesten herausfinden zu können, welches Theater sie auf die Beine stellen, welchen Jazz sie spielen oder was für Holzplastiken sie erschaffen wollen.

Ulli Schröder hat sich ebenfalls beflügeln lassen. Auch wenn man ihm das im Moment kaum ansieht, weil er so entspannt auf einem Sofa sitzt, das mitten im von ihm initiierten und betriebenen »Stones Fan Museum« in Lüchow steht. Geduldig hört Schröder einer Dame zu, die sich nicht so sehr für Schröders Lieblingsband, die Rolling Stones, interessiert, aber ihm unbedingt von ihrem letzten Arztbesuch erzählen will. Der Museumsbetreiber ist in dem Städtchen eben auch ein Sozialfaktor.

Schröders seit Jugendtagen ungebrochene Begeisterung für die englische Band brachte ihm nach einem Konzert seiner Idole die Aufmerksamkeit von deren Gitarristen Ron Wood ein. Zu dessen 50. Geburtstag lud ihn der Musiker 1997 nach Dublin, um mitzufeiern. Als beide eine aufgeräumte Stimmung erreicht hatten, fragte Wood den Gast aus Deutschland, ob er seinen Lebensunterhalt nicht auch in Zukunft mit »Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll« bestreiten wolle. Schröder erwiderte, dass er ganz gut ohne Drogen auskäme, aber für den Rest durchaus etwas übrig habe.

In der Altstadt von Lüchow fand er daraufhin ein leerstehendes Gebäude, in dem mal ein Supermarkt gewesen war. Er traf sich mit dem Stadtrat, erläuterte sein Vorhaben, und Schröders Begeisterung muss übergesprungen sein, denn nun bekam er Hilfe bei der Entkernung und Sanierung des Objekts.

Seine Bemühungen mündeten in eine Ausstellung, in der der Besucher sieht, wie viel sich aus den Rolling Stones machen lässt, wenn man ein echter Fan ist. Man sieht gemalte Selbstportraits von Ron Wood sowie gezeichnete Karikaturen des Sängers Mick Jagger von Gottfried Helnwein und Manfred Deix. Stones-Marionetten. Stones-Flipperautomaten. Keith Richards als Wackeldackel für das Armaturenbrett im Auto. Promojacken und Wimpel. Wohnzimmertische in Form und Farbe der berühmten Rolling-Stones-Zunge. Außerdem einige »Ron Wood Custom Shop«-Gitarren, die selbstverständlich nach den Wünschen Woods gefertigt wurden.

Das liebevolle, prächtige, bunte Sammelsurium spiegelt sich in Schröders Kleidung, die in sämtlichen Farben des Regenbogens leuchtet. Mit seinen schlohweißen, langen Haaren ähnelt er einem psychedelischen Nikolaus. Es ist gar nicht so leicht, sich vorzustellen, dass Schröder während der ersten Hälfte seines Erwachsenenlebens als Bankkaufmann gearbeitet hat. Zweifellos aber hat er Lüchow einen großen Sack voller Geschenke mitgebracht. Sicher werden weitere dazukommen, wenn das Museum demnächst sein zehnjähriges Jubiläum feiert.