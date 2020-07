Ohrfeige für Athen

AP Photo/Yasin Akgul/dpa Mit nationalistischen und islamistischen Handzeichen zum Gebet: »Gläubige« vor der Hagia Sophia am Freitag in Istanbul

In Anwesenheit von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan fand in der Hagia Sophia am Freitag nach 86 Jahren erstmals wieder ein muslimisches Freitagsgebet statt.

Die im sechsten Jahrhundert unter dem byzantinischen Kaiser Justinian errichtete und heute als Weltkulturerbe gelistete monumentale Basilika hat hohen Symbolwert. Als die Osmanen im Jahr 1453 das damalige Konstantinopel (Istanbul) eroberten, wurde die Kirche von Sultan Mehmet II. in eine Moschee umgewandelt. Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk ordnete Mitte der 1930er Jahre die Umwandlung in ein Museum an, um die säkulare Identität der »modernen« Türkei zu betonen. Erdogan hatte die Rückwandlung in eine Moschee vor zwei Wochen angeordnet, nachdem das oberste Verwaltungsgericht einem entsprechenden Antrag stattgegeben hatte.

Als eines der bedeutendsten Baudenkmäler der Zivilisation gehöre die Hagia Sophia der »ganzen Menschheit«, hatte Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel als Oberhaupt der Orthodoxen Kirche diese Entscheidung ebenso scharf kritisiert, wie Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche. Papst Franziskus erklärte, er empfinde »großen Schmerz«, wenn er an das Wahrzeichen in Istanbul denke. Denkmalschützer zeigten sich besorgt, nachdem religiöse Eiferer gefordert hatten, die für den Gottesdienst am Freitag mit Tüchern verhängten christlichen Mosaike zu zerstören.

»Die Hagia Sophia ist unser geographischer Besitz. Wer es mit dem Schwert erobert hat, besitzt auch die Eigentumsrechte«, hatte der Vizevorsitzende der religiös-nationalistischen Regierungspartei AKP, Numan Kurtulmus, Kritik aus dem In- und Ausland gekontert. Im Interview mit dem regierungsnahen Sender A Haber vom 13. Juni bezeichnete er außerdem die Hagia Sophia als »Teil unserer Souveränität«.

Kritische Stimmen deuten Erdogans Initiative als innenpolitisch motiviert, um angesichts sinkender Umfragewerte bei der durch die Wirtschaftskrise gebeutelten Bevölkerung Punkte im religiös-konservativen Lager zu sammeln. Eine Massenforderung war die Rückwandlung der Hagia Sophia in eine Gebetsstätte allerdings nicht. So hatten in den vergangenen Jahren lediglich einige hundert Anhänger einer religiös-faschistischen Splitterpartei in osmanischen Kostümen vor dem Museum dafür protestiert.

Damit erscheint die zentrale Botschaft, die Erdogan mit dem Freitagsgebet aussandte, ein außenpolitisches Signal der Stärke gegenüber Athen zu sein. Denn patriotischen Griechen gilt die Basilika neben dem Parthenon-Tempel auf der Akropolis in Athen als zentrales Wahrzeichen des Hellenentums.

Die Rückwandlung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Krieg zwischen den beiden NATO-Staaten nicht auszuschließen ist. Denn die Spannungen mit Griechenland nehmen nach Ankündigung der Türkei, Gasbohrungen in griechischen Hoheitsgewässern um die Insel Kastelorizo vorzunehmen, stetig zu. Mit der Entsendung des von Kriegsschiffen begleiteten Forschungsschiffes Oruc Reis in die Ägäis und der Umwandlung der Hagia Sophia verpasse die Türkei Griechenland eine »doppelte Ohrfeige« prahlte so auch die regierungsnahe Zeitung Türkiye am Donnerstag.

Gewollt symbolträchtig ist auch das Datum des gestrigen Gebetes. Der 24. Juli ist der Jahrestag der Unterzeichnung des Lausanner Vertrages von 1923. Der legte nach Vertreibung der griechischen Interventionstruppen aus Anatolien die Grenzen der heutigen Türkei zwischen der kemalistischen Regierung und den alliierten Siegermächten des Weltkrieges fest. Erdogan hat mehrfach deutlich gemacht, dass er die damalige Grenzziehung bis zum 100. Jahrestag des Vertrages zu revidieren gedenkt.

So zeigten Landkarten in regierungsnahen Fernsehsendern die Türkei bereits in den Grenzen des Nationalpaktes (Misak-ı Milli), mit dem die türkische Nationalbewegung 1920 die Grenzen ihres angestrebten Staates umrissen hatte. Neben Zypern und grenznahen griechischen Inseln gehören auch die kurdischen Siedlungsgebiete im heutigen Syrien und Irak dazu. Die Nordhälfte Zyperns hält die Türkei bereits seit 1974 besetzt, in Nordsyrien und dem Nordirak haben sich türkische Invasionstruppen ebenfalls bereits festgesetzt und jetzt ist die Ägäis in den Fokus von Ankaras Flotte gerückt.