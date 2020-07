Gegen Umweltauflagen und Einwanderer

AP Photo/Peter Dejong/dpa Vor Ort: Die »Farmers Defense Force« rief am Mittwoch zum Protest am Reichsinstitut für Umwelt und Gesundheit in De Bilt

Die Bauern in den Niederlanden geben keine Ruhe. Am Mittwoch demonstrierten rund 2.000 von ihnen ein weiteres Mal in De Bilt bei Utrecht. Anlass dafür ist ein Gesetz der Regierung, das vorschreibt, ab 1. September den Eiweißgehalt in Viehfutter zu senken, um so den Stickstoffausstoß zu verringern. Bei den Landwirten stoßen die neuen Vorgaben auf Ablehnung.

Zu dem Protest hatte die wegen ihrer Militanz auch von Landwirten kritisierte »Farmers Defence Force« (FDF) aufgerufen. Im Vorfeld hatte der Bürgermeister von Utrecht, Peter den Oudsten, den Bauern verboten, wie üblich mit ihren Treckern zu erscheinen. Nach Angaben der Behörden konnten die Veranstalter nicht sagen, wie viele Traktoren kommen würden, deshalb sei ein Verbot unausweichlich gewesen. Die schweren Landmaschinen hatten bei Protesten in der Vergangenheit immer wieder für brenzlige Situationen zwischen der Polizei und den Demonstranten gesorgt. Die Bauern hingegen beklagten Einschränkungen in der Demonstrationsfreiheit.

»Die Bauern kommen jetzt mit dem Auto, aber lassen das Auto mit der Geschwindigkeit der Traktoren fahren«, sagte Mark van den Oever, der Vorsitzende der FDF, am Dienstag im Algemeen Dagblad. Auf Twitter kursieren Videos, auf denen Konvois mit 60 Kilometern pro Stunde über die Autobahn schleichen und für Staus im Berufsverkehr sorgten.

Die FDF wurde im Mai 2019 gegründet und erklärt, sie wolle Landwirten helfen, die »mit den Exzessen der Umweltextremisten konfrontiert sind«. Anlass war damals die Besetzung eines großen Schweinestalls durch rund 100 Tierschützer der Gruppe »Meat the Victims«. Landwirte eilten mit ihren Traktoren zu einer »Gegendemonstration« herbei und kippten mehrere Autos der Tierschützer in einen Graben.

In der Folgezeit setzte sich FDF an die Spitze der Bauernproteste gegen die Stickstoffpolitik der Regierung in Den Haag. Die Organisation zieht grundsätzlich alle Studien in Zweifel, die einen negativen Einfluss des Stickstoffausstoßes auf die Umwelt nachweisen. Besonderes Hassobjekt bei dem Thema ist das Reichsinstitut für Umwelt und Gesundheit (RIVM) in De Bilt. Auch am Mittwoch war das Institut Ziel der Bauern.

Linke werfen der FDF vor, gerne in braunen Gewässern zu fischen. Ein Beispiel ist der einflussreiche FDF-Aktivist Rutger van Lier. Dieser opponiert nicht nur gegen die Bauernpolitik der Regierung, sondern ist auch gegen Ausländer. Wie das NRC Handelsblad am Dienstag berichtete, schickte er der Zeitung in Vorbereitung auf ein Interview zwei Fotos: Das eine zeigt Kühe auf einer Weide, das andere eine Gruppe von Migranten. »Wollen wir mehr davon oder mehr davon?« schrieb er darunter. »Die Pläne mit dem Viehfutter sind der direkte Grund, warum wir wieder auf die Straßen gehen, aber es geht um viel mehr. Es geht um die Frage, in welche Richtung wir mit den Niederlanden gehen wollen. Wollen wir in den nächsten zehn bis 20 Jahren noch mehr Menschen reinlassen?« Er trete für eine »authentische niederländische Bevölkerung« ein.

Auf der Demo am Mittwoch trieben sich noch andere rechte Gruppen herum, wie die »Nederland in Op­stand«. Sie verteilten Sticker gegen die »Lügenpresse« und das Coronavirus, welches sie leugnen. Fünf ihrer Mitglieder, darunter ihr Chef Tinus Koops, wurden aufgrund einer Schlägerei zwischen Rechten in De Bilt vorübergehend festgenommen.