Fliegender Sweatshop

Peter Nicholls/REUTERS Einer mit Ruf: Ryanair-Chef Michael O'Leary ist als Gewerkschaftshasser und Renditehai bekannt (London, 1.10.2019)

Die irische Billigfluglinie Ryan­air ist dafür bekannt: Rabiater Umgang mit Beschäftigten und Ticketkampfpreise gegen die Konkurrenz. Nun stehen weitere Arbeitskonflikte für Belegschaften und Gewerkschaften an: Gegen Standortschließungen und Stellenstreichungen. Konkret geht es hierzulande um die Ryanair-Tochter »Malta Air«.

Die Schließungspläne im einzelnen: Die »Low Cost Airline« will zum 1. November ihre Basis am Hunsrück-Airport Hahn schließen. Gleichfalls droht den Standorten in Berlin-Tegel und im nordrhein-westfälischen Weeze vor dem Winter das Aus, wie »Malta Air« in einem internen Schreiben nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch mitgeteilt haben soll. Eine jW-Anfrage am Freitag ließ Ryanair bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Unterdessen macht Verdi mobil, eine Delegation besuchte am Donnerstag Beschäftigte am Standort Hahn, berichtete Gewerkschaftssekretär Dennis Dacke gleichentags jW. »Die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust«, so Dacke, »ist unter den Mitarbeitern groß.« ­Verdi vermutet hinter der Ryanair-Politik taktische Winkelzüge: »Es ist nicht auszuschließen, dass die Gewerkschaften mit der Ankündigung in den laufenden Verhandlungen unter Druck gesetzt werden sollen«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Sven Bergelin gegenüber dpa am Mittwoch. Von den Plänen sind seinen Angaben zufolge etwa 350 der rund 1.000 Flugbegleiter der »Malta Air« in Deutschland betroffen, der Großteil vermutlich am Berliner Standort Tegel. »Von den 350 Stellen könnten 150 bis 200 allein dort wegfallen«, sagte Bergelin.

Seit März verhandelt Verdi mit dem »Malta Air«-Management einen neuen Tarifvertrag für Flugbegleiter, sagte Dacke. Bislang ergebnislos. Beschäftigte in der Kabine in Kurzarbeit haben mitunter weniger als 1.000 Euro monatlich zur Verfügung. Nach Gewerkschaftsangaben fordert »Malta Air« einen Gehaltsverzicht von bis zu zehn Prozent für die nächsten fünf Jahre. Als Voraussetzung für Gespräche über potentielle Entgeltkürzungen verlangt Verdi einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Das Unternehmen habe bislang aber nur einen Kündigungsschutz während der Dauer der Kurzarbeit bis Ende März 2021 angeboten, so Verdi.

Harry Jaeger, Referent für Tarifpolitik bei der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) kennt Arbeitskonflikte mit Ryanair: »Manchesterkapitalismus wie im 19. Jahrhundert, das beschreibt die ›Unternehmensphilosophie‹ am besten.« Weiter sagte er im jW-Gespräch am Freitag: »Soziale Standards spielen beim Ryanair-Chef O’Leary keine Rolle.« Die Ankündigung, Standorte dichtzumachen und Leute auf die Straße zu setzen, wundere ihn überhaupt nicht.

Neben Flugbegleitern sind Piloten betroffen. Auch hier hat der Streit eine Vorgeschichte: Knapp 88 Prozent der bei der »Vereinigung Cockpit« (VC) organisierten Piloten von »Malta Air« haben sich laut Votum gegen ein vom Unternehmen gefordertes Maßnahmenpaket ausgesprochen, teilte VC bereits am Dienstag mit. Das sieht folgendes vor: »flexible Kurzarbeit« und Vergütung lediglich für geflogene Flugstunden zu drastisch reduzierten Tages- und Stundensätzen. 170 Piloten könnten in den kommenden Tagen ihre Kündigung erhalten. »Vielleicht ist das aber nur eine Drohkulisse«, sagte VC-Pressesprecher Janis Schmitt am Freitag auf jW-Nachfrage.

Resigniert wirken Beleg- und Gewerkschaften nicht. Nach der Stippvisite in Hahn sagte Verdi-Gewerkschafter Dacke: »Die Kollegen sind in einer ›Jetzt erst recht‹-Stimmung.«