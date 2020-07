Für die Familie

Siegen. Die Sportfreunde Siegen haben als einer der ersten Klubs wieder ein Fußballspiel vor zahlenenden Zuschauern ausgetragen. Der Verein aus der Oberliga Westfalen absolvierte am Mittwoch abend ein erstes Testspiel im 18.500 Besucher fassenden Siegener Laimbachstadion vor 200 Fans. Laut der aktuellen Coronaschutzverordnung sind Veranstaltungen mit bis zu 300 Besuchern möglich. Mit der Aktion habe man die Vereinskasse zwar nicht besonders auffüllen können, so der Vorstandsvorsitzende Roland Schöler, aber ein Zeichen gesetzt: »Nachdem wir während der Coronapause viel Unterstützung bekommen haben, wollten wir zeigen, dass man so etwas machen kann. Und wir wollten allen die Möglichkeit geben, dass die Familie wieder zusammenkommt«, sagte Schöler. Das Testspiel gegen TuS Dietkirchen wurde mit 0:2 verloren. (dpa/jW)