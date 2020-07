Wow, was für ein Groove und Krachen

imago images/POP-EYE Hier mal an der Gitarre: Roman Bunka bei einem Auftritt 2015

In den 1970er Jahren kochten die besseren westdeutschen Bands ihre eigenen, immer heißeren Süppchen. Da gab es die elektronische Garde, die mit frühen Tasteninstrumenten kosmische Klänge erzeugte, oder singende Barden, deren neuartige Texte den unsäglichen Mittelalterrock von heute vorwegnahmen. Nicht lange, und man sang deutsch oder gar nicht, salbaderte gern vor sich hin, nahm dabei musikalisch die Neue Deutsche Welle, New Wave und Punk auseinander, um alles wieder neu zusammenzufügen.

Die interessantesten Musiker auf den Bühnen der BRD gehörten zu großen Gemeinschaften und setzten als kulturelle Botschafter unbekannte Instrumente ein, die sie von weiten Reisen mitgebracht hatten. Beispielhaft waren die Mitglieder der Band Embryo, die Unmögliches in ihrer Musik zusammenbrachten: Folklore aus Marokko, purzelnde Beats aus der Hard-Rock-Ecke, Instrumente der Vergangenheit zwischen München und Kalkutta. Man höre die LP »Embryos Reisen« mit ihren Akkorden des Orients und kopfverdrehenden Momenten. Zu Embryo gehörte auch der großartige Oud-Spieler Roman Bunka, der die Band allerdings nach einer langen Tour wieder verließ und bald auch seinem folgenden Projekt Aera den Rücken kehrte. Er wollte einfach nur einen Traum verwirklichen und gründete mit Gerald Luciano Hartig (Bass, Sitar) und mit dem leider viel zu früh verstorbenen Freddy Setz (Drum) das Trio »Dein Kopf ist ein schlafendes Auto«.

Das gleichnamige Album veränderte die Musikwelt mit einer Mischung aus Avantgarderock, Soul, zwirbelndem Jazz und Gitarrenzitaten, die Cream und Jimi Hendrix im Kraut aufleben ließen. Wow, was für ein ­Groove, ein Krachen und Gitarre-Benutzen bis hin zu zerfetzten Marshall-Amps. Dieses schlafende Auto war gewaltig und dröhnend, ist es heute noch, und darum wird es heute wiederveröffentlicht. Es beginnt mit dem lustigen »Si Ga Ni Wa Ta«, das den Orient herbeizitiert, auch das folgende »No More Jogging« ist nicht mehr aus dem verwirrten Kopf zu kriegen. Als nächstes hebt eine wilde Überleitung an, bei der das Schlagzeug dröhnt und die Melodien erst spät zu erkennen sind, die ungehobelten Acid-Gitarren erreichen Höchstleistungen, und das finale Stück mit dem bescheuerten Titel »What I Can Do, You Can Do, Too/On The Corner« bricht wie ein Gewitter über den Hörer herein. Alles zuckt mysteriös, ist stürmisch und doch klar. Bunka duelliert sich mit sich selbst, erhebt ständig fließendes Getrommel auf den Sockel und präsentiert grinsend glücksverheißende musikalische Synthesen.

Seltsamerweise fand der große Roman Bunka nach diesem Ausflug ins Ungewisse wieder zurück zu Embryo und komponierte später sogar Filmmusik für den »Tatort« und »Polizeiruf 110«. Ein Wegtreten ins zweite Glied, schade.