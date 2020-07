Mit allen Mitteln

David Mercado/REUTERS Der MAS-Spitzenkandidat Luis Arce (r.) mit einem Genossen vor dem Obersten Wahlgericht in La Paz am 2. Juni

Die Angriffe der bolivianischen Rechten auf die »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) des im vergangenen Jahr weggeputschten Präsidenten Evo Morales werden immer heftiger. Angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage bei den für den 6. September geplanten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen versucht sie nun, die Linkspartei aus dem Rennen zu nehmen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ABI berichtete, nahm das Oberste Wahlgericht (TSE) am Mittwoch (Ortszeit) die Klagen von insgesamt sechs rechten Kräften auf einen Ausschluss des MAS-Spitzenkandidaten Luis Arce von der Abstimmung an. Laut Mitteilung des TSE vom Mittwoch hat die MAS nun 48 Stunden Zeit, um Beweise zur Entlastung ihres Kandidaten vorzulegen.

Zunächst hatte das Bündnis »Creemos« des ultrarechten Luis Camacho am Montag einen entsprechenden Antrag beim TSE eingereicht. Bis Mittwoch folgten fünf weitere ultrarechte bis klerikalfaschistische Gruppierungen, inklusive der Wahlallianz »Juntos« der selbsternannten »Übergangspräsidentin« Jeanine Áñez. Die Putschisten werfen Arce vor, in einem Fernsehinterview mit dem Sender Abya Yala TV am 14. Juli Ergebnisse einer Wählerbefragung in Umlauf gebracht zu haben. Basierend auf diesen habe der MAS-Kandidat erklärt, er werde die Präsidentenwahl klar gewinnen. Laut bolivianischem Wahlrecht ist die Veröffentlichung von Umfrageergebnissen in Zeiten des Wahlkampfs verboten.

Arce beteuert jedoch, er habe nur auf die Frage des Journalisten geantwortet und keine Umfrageergebnisse in Umlauf gebracht, weshalb er davon überzeugt sei, dass das Wahlgericht ihn nicht ausschließen werde. Davon abgesehen ist zumindest fraglich, ob die offizielle Phase des Wahlkampfs durch das TSE am Tag des TV-Interviews bereits eingeläutet gewesen war. Nachdem der 6. September als Wahltermin festgelegt worden war, verkündete das TSE den Beginn des Abstimmungskalenders für den 24. Juli, wie das Nachrichtenportal Nodal am Montag berichtete.

Um eine eingehende Untersuchung der gegen Arce vorgebrachten Vorwürfe dürfte es den rechten Klägern jedoch ohnehin nie gegangen sein. Das machte nicht zuletzt Rafael Quispe Anfang der Woche deutlich. Am Montag drohte der in der Putschregierung für soziale Bewegungen verantwortliche Funktionär, die Mitglieder des Obersten Wahlgerichts würden im Gefängnis landen, wenn sie den MAS-Kandidaten nicht suspendierten, da das eine »Pflichtverletzung krimineller Art« darstellen würde.

Wie die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina am Mittwoch berichtete, ging die Linkspartei noch am Tag der Entscheidung des TSE in die Offensive. So reichten MAS-Anwälte vor dem Plurinationalen Verfassungsgericht (TCP) einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen das TSE ein. Wie der Anwalt Iván Lima gegenüber der Tageszeitung El Deber erklärte, werde das Oberste Wahlgericht durch diesen Schritt handlungsunfähig. Bevor es eine Entscheidung treffen könne, müsse es auf das Urteil des TCP warten – und das dauere in etwa drei Monate, bis nach den Wahlen am 6. September.

Ob die Wahl jedoch zum geplanten Termin stattfinden wird, ist ohnehin fraglich. Seit Wochen tut die Rechte alles dafür, die Abstimmung erneut zu verschieben, wobei sie das in Bolivien immer mehr aus dem Ruder laufende Infektionsgeschehen der Coronapandemie als Argument anführt. Tatsächlich mehrten sich in den vergangenen Tagen Berichte darüber, dass in den Straßen Covid-19-Tote liegen. So erklärte der Chef der Polizeibehörde FELCC, Iván Rojas, am Dienstag, in den fünf Tagen zuvor seien mehr als 400 Leichen von Straßen sowie aus Häusern und Wohnungen abtransportiert worden, wie AFP berichtete.