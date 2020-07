Ein Leben für sein Volk

Radu Sigheti/REUTERS Dem Befreiungskampf gewidmet: Andrew Mlangeni (2. v. l.) mit seinen verurteilten Genossen (Plakat im Maybuye Center in Kapstadt)

Südafrika trauert um den letzten Überlebenden des vom Apartheidregime inszenierten sogenannten Rivonia-Prozesses. Andrew Mlangeni, der in dem Verfahren gegen die Führung des bewaffneten Arms des African National Congress (ANC), Umkhonto we Sizwe (MK), ebenso wie Nelson Mandela und sechs weitere Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, verstarb am späten Dienstag abend in einem Krankenhaus in der Hauptstadtmetropole Tshwane (Pretoria). Mlangeni wurde 95 Jahre alt. In einer Trauerbotschaft würdigte der ANC sein langjähriges Mitglied für dessen »ungebrochenen und standhaften Einsatz für die Befreiung des Landes«. Sein Tod bedeute »das Ende einer Ära«, erklärte die South African Communist Party (SACP), der er bereits seit 1945, sechs Jahre vor seinem ANC-Beitritt, angehörte.

Mlangeni, geboren am 6. Juni 1925 in Bethlehem in der ländlichen Provinz des Oranje-Freistaats, wuchs in armen Verhältnissen mit neun weiteren Geschwistern auf. Sein Vater, ein Farmarbeiter, starb früh. Weil das Geld nicht reichte, musste Mlangeni die Schule abbrechen. Er verdingte sich zunächst als Fabrikarbeiter, später als Busfahrer. Sein politisches Wirken begann mit Streiks für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.

Anfang der 1960er Jahre war Mlangeni einer der ersten MK-Kämpfer, die in China militärisch ausgebildet wurden. Doch die Exilaktivitäten des ANC standen unter strenger Beobachtung des südafrikanischen Regimes und westlicher Geheimdienste. Am 24. Juni 1963, kaum ein Jahr nachdem das Apartheidregime Mandela mit Hilfe der CIA verhaftet hatte, nahm die Geheimpolizei auch Mlangeni fest. Angeklagt wurde er zunächst wegen des Vorwurfs, MK-Rekruten außer Landes zu schleusen. Nach der Enttarnung und Durchsuchung des Hauptquartiers des bewaffneten ANC-Arms auf einer Farm in Rivonia nördlich von Johannesburg keine drei Wochen später kam der Anklagepunkt Hochverrat hinzu. Mlangeni und seinen Mitangeklagten drohte die Todesstrafe. Unter internationalem Druck wurde er schließlich zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 26 Jahre verbrachte Mlangeni auf der Gefängnisinsel Robben Island, ehe er 1989 gemeinsam mit weiteren Rivonia-Verurteilten freigelassen wurde. Nur Wochen zuvor hatte das Regime ihm noch verwehrt, an der Beerdigung seiner Zwillingsschwester teilzunehmen.

1994 zog er nach den ersten freien Wahlen Südafrikas ins Parlament ein, legte sein Mandat aber nach einer Amtszeit nieder. Erst 2009 ließ er sich für weitere fünf Jahre in das Abgeordnetenhaus wählen. Es war der Beginn der Amtszeit von Jacob Zuma, der Südafrika mit einem korrupten Netzwerk aus ihm nahestehenden Unternehmern, Politikern und Geheimdienstlern neun Jahre lang förmlich plünderte. Mlangeni, der nie ins Rampenlicht drängte, sondern sich stets selbstironisch als »Backroom boy« (Hinterzimmerjunge) sah, übernahm schließlich die Leitung der Integritätskommission des ANC, versuchte Zuma zum Rücktritt zu drängen und sprach sich schließlich gar öffentlich gegen den Staatschef aus. Zuma müsse zurück nach Robben Island, wenn er überführt werde, soll Mlangeni einmal gesagt haben. Er sei »nicht 26 Jahre ins Gefängnis gegangen, um von den Armen zu stehlen«, erklärte er seinerzeit, konnte aber dennoch nicht verhindern, dass die Clique um Zuma genau das tat.

Die Generation Mlangenis habe ihre Mission, den ANC und die Allianz als revolutionäre Bewegung aufzubauen und das Apartheidregime zu entmachten, erfüllt, heißt es im Nachruf der SACP. Mit Mlangeni geht nicht nur der letzte Rivonia-Angeklagte, sondern auch eine der letzten großen moralischen Institutionen innerhalb des ANC. Sein Antrieb war nie persönlich. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, zog er wieder in exakt jenes kleine Haus in Soweto, in dem ihn die Geheimpolizei 1963 aus dem Bett gezerrt hatte.

Im Jahr 2009, mit Mitte 80, eröffnete er dort ein Kontaktbüro, damit die Menschen in seinem Viertel zu ihm kommen konnten. Es war die Umsetzung seines Schlusswortes im Rivonia-Prozess. Nachdem er den Richter daran erinnert hatte, was schwarze Menschen im Apartheid-Südafrika erleiden mussten, erklärte Mlangeni damals: »Das ist alles, was ich zu sagen habe – außer hinzuzufügen, dass das, was ich getan habe, nicht für mich selbst war, sondern für mein Volk.«