Heil im höheren Mindestlohn

Bernd von Jutrczenka/dpa Ein paar Euro mehr in der Tasche für die Konjunktur: Hubertus Heil sorgt sich um die Binnennachfrage

Mit neuen Vorgaben für die Mindestlohnkommission will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Lohnuntergrenze in Deutschland auf zwölf Euro steigen lassen. Derzeit verdient rund jeder vierte Beschäftigte in Deutschland weniger als zwölf Euro pro Stunde. Der im Jahr 2015 gegen den heftigen Widerstand der Unternehmensverbände eingeführte Mindestlohn von damals 8,50 Euro wurde seither nur in Tippelschrittchen angehoben.

Die Mindestlohnkommission hatte erst Ende Juni eine Anhebung in vier Stufen bis Mitte 2022 empfohlen – von jetzt 9,35 Euro auf 10,45 Euro pro Stunde. Nicht nur der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte im Juni die empfohlene Anhebung als nicht »armutsfest« kritisiert. Auch die Linke hatte die Vorschläge der Mindestlohnkommission wiederholt als inakzeptabel kritisiert, da sie den Niedriglohnbereich zementierten.

Heil kündigte nun einigermaßen überraschend an, bis zum Herbst Vorschläge zur Weiterentwicklung des Mindestlohns und zur Stärkung der Tarifbindung machen zu wollen. Zunächst solle die Lohnuntergrenze angehoben werden wie von der Kommission vorgeschlagen. »Im Moment orientiert sich die Weiterentwicklung des Mindestlohns stark an der Tarifentwicklung«, so der SPD-Politiker laut dpa am Donnerstag. »Ich kann mir vorstellen, dass wir der Kommission ein weiteres Kriterium mitgeben und sie sich stärker an der Entwicklung mittlerer Einkommen – des Medians – orientiert.«

Angesichts des an allen Fronten einbrechenden Konsums verbirgt sich hinter der Bekehrung des Ministers weniger Nächstenliebe, als die schiere Not, den Konjunktureinbruch wenigstens etwas abmildern zu können, wie Heil selbst erklärte: »Es ist aber auch ökonomisch sinnvoll, weil das die Kaufkraft der Menschen stärkt.« (dpa/jW)