Bewährung für Mordbeihilfe

gemeinfrei Das Konzentrationslager Stutthof nach der Befreiung 1945

Ein Dreivierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist am Donnerstag in Hamburg einer der voraussichtlich letzten Prozesse wegen Kriegs- und Naziverbrechen zu Ende gegangen. Die Große Strafkammer 17 des Landgerichts Hamburg verurteilte den ehemaligen SS-Angehörigen Bruno D. zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung. Das Gericht sprach den 93 Jahre alten Angeklagten, der 1944/45 zur Wachmannschaft des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig gehört hatte, der Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen und der Beihilfe zu einem versuchten Mord schuldig. Der Prozess fand nach Jugendstrafrecht statt, weil der Mann zu Beginn der Tatzeit im Jahr 1944 erst 17 Jahre alt war. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch (siehe jW vom 21.7.2020).

Die vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring sagte in der Urteilsbegründung, der Angeklagte habe den Nebenklägerinnen und Nebenklägern »entsetzliches Unrecht« angetan. An den Angeklagten gewandt fragte sie: »Wie konnten Sie sich bloß an das Grauen gewöhnen?« Bruno D. habe sich nur als Beobachter gesehen, dabei sei er »Gehilfe dieser menschengemachten Hölle« gewesen. Er hätte einen »verbrecherischen Befehl« nicht befolgen und »sich schon gar nicht auf diesen berufen dürfen«, so die Richterin weiter.

Bereits zum Auftakt des Prozesses im Oktober vergangenen Jahres hatte D. bestätigt, dass er von August 1944 bis April 1945 Wachdienst in dem Lager verrichtet hatte. Er unterstrich allerdings, weder freiwillig in der SS noch freiwillig Angehöriger der Wachmannschaft gewesen zu sein. Als Wehrmachtssoldat sei er wegen eines Herzfehlers nicht frontdienstfähig gewesen und in das Lager abkommandiert worden. In seinem letzten Wort vor Gericht hatte er die Überlebenden und die Hinterbliebenen der KZ-Opfer um Entschuldigung gebeten, eine persönliche Schuld aber erneut zurückgewiesen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren während der Dienstzeit des Angeklagten mindestens 5.230 Gefangene ermordet worden. 30 wurden demnach in einer geheimen Genickschussanlage im Krematorium des Lagers getötet. Mindestens 200 wurden unter anderem in einem verschlossenen Eisenbahnwaggon mit Zyklon B umgebracht. Wenigstens 5.000 Menschen starben in Folge der lebensfeindlichen Bedingungen im sogenannten Judenlager des KZ Stutthof, mit dessen Errichtung wenige Tage nach Kriegsbeginn im September 1939 begonnen worden war.

Am Prozess waren rund 40 Nebenkläger beteiligt, unter ihnen 35 Überlebende des Konzentrationslagers. Vier von ihnen hatten persönlich im Gerichtssaal ausgesagt, zwei waren über eine Videoschaltung angehört worden. Sie hatten von täglichen Misshandlungen wie Schlägen und stundenlangen Appellen, Hinrichtungen sowie von Hunger und einer Fleckfieberepidemie berichtet.

Ein weiteres Verfahren gegen einen anderen ehemaligen Wachmann in Stutthof könnte demnächst vor dem Landgericht Wuppertal beginnen. Ebenfalls vor der Jugendstrafkammer wurde Mitte Juli ein 95 Jahre alter Mann angeklagt, wie ein Sprecher des Gerichts sagte. Es steht aber noch ein Gutachten zur Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten aus. Nach Angaben der Zentralen Stelle zur Aufklärung von Naziverbrechen in Ludwigsburg führen Staatsanwaltschaften in der Bundesrepublik derzeit noch 14 Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen in deutschen Konzentrationslagern. Darunter seien drei Verfahren zum KZ Buchenwald bei der Staatsanwaltschaft Erfurt und acht zum KZ Sachsenhausen bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin.

Für Cornelia Kerth, Bundesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), ist das Urteil ein »spätes und eher symbolisches Zeichen der Gerechtigkeit«. Es sei wichtig, »dass mit diesem Urteil klargestellt wird, dass jeder, der sich an den Verbrechen des Faschismus beteiligt hat, auch dafür mitverantwortlich ist«, sagte sie am Donnerstag gegenüber jW. Dass das Landgericht die Strafe zur Bewährung ausgesetzt habe, halte sie dabei nicht für entscheidend, so Kerth. Es habe die Tätigkeit von Bruno D. als Wachmann als Beihilfe zum tausendfachen Mord gewertet, und das sei ein Signal an die Überlebenden der Schoah, die »ein Leben lang vom Geschehenen geprägt und verfolgt« würden.

Es bleibe allerdings ein »schweres Versäumnis«, dass nach der Gründung der BRD im Jahr 1949 die Verbrechen der Nazizeit zunächst nicht mehr geahndet worden seien, einfach weil »man damals die ganze Diskussion über dieses Thema nicht mehr haben wollte«. »Das Signal in die Gesellschaft hinein, dass Faschismus ein Verbrechen ist«, sei heute »noch notwendiger als vor Jahrzehnten«. Kerth verwies darauf hin, dass heute »Faschisten in Gestalt der AfD« in deutschen Parlamenten säßen und verlangten, als völlig normale Abgeordnete behandelt zu werden: »Sie werden zu Sommerinterviews und Talkshows eingeladen oder treten bei Wahlkämpfen in Schulen auf.«