Gegen Entlassungen

Sergio Perez/REUTERS

Tausende von Arbeitern nahmen am Donnerstag in Getafe und zahlreichen anderen Städten Spaniens am Streikmarsch gegen Stellenstreichungen beim Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus teil, zu dem mehrere Gewerkschaften aufgerufen hatten. »Covid kann nicht alles rechtfertigen«, hieß es gegen die fadenscheinige Begründung des Konzerns, 17.600 Beschäftigte in ganz Europa in die Erwerbslosigkeit zu entlassen, 1.600 davon in Spanien. Die Gewerkschaften mobilisieren seit dem 14. Juli gegen die Massenentlassungen. (jW)