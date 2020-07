Nötige Klarheit

Kailua-Kona. Der berühmte Ironman auf Hawaii ist wegen der Coronakrise erstmals in seiner Geschichte abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Die Weltmeisterschaft im Triathlon über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,25 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen war ursprünglich für den 10. Oktober angesetzt, im Mai wegen der Pandemie dann aber auf Februar 2021 verschoben worden. Die Entscheidung bringe »die notwendige Klarheit«, hieß es in der Mitteilung. (dpa/jW)