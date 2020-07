Realpolitik, Alter!

Europa Press/J. Hellín/dpa Die EU-Fahne knattert: Podemos-Chef Pablo Iglesias kann sein Glück kaum fassen (22.7.2020)

Die Stimmung ist gelöst. Endlich! »Ein historisches Abkommen!« Findet jedenfalls der Ökonom und Staatssekretär für Soziale Rechte, Ignacio »Nacho« Álvarez. »Wir haben endlich eine Dekade der Kürzungen hinter uns gelassen!« Vorbei das Jahrzehnt des »Krisenmissmanagements«. Europa hilft. Man möchte sich beschämt abwenden, so peinlich gerät der Auftritt des Podemos-Mannes im Privatfernsehen, der das Programm seiner Partei mitgeprägt hat. Die Moderatorin hakt vorsichtig nach: »Haben Sie nicht Sorge, dass die EU für die vereinbarten Summen Gegenleistungen verlangt?« Die Antwort des Staatssekretärs: »Wir befinden uns in einer sehr ähnlichen Lage, wie wir sie vor einigen Jahren bereits hatten.« Da sei doch wohl positiv, dass nicht noch mehr Auflagen oktroyiert wurden.

Die Männer in Schwarz, die in den Hauptstädten der krisengebeutelten Länder ein- und ausgingen, um Knebelverträge zu diktieren, ein Sinnbild der dunklen Troika-Jahre, sie werden nicht wiederkehren. Álvarez glaubt fest daran. Mit den zugesagten Geldern wird die Wende gelingen. Dieses Mal soll alles anders werden, keine Austeritätsmaßnahmen, keine neoliberale Arbeitsmarktreform, kein Elend, keine Verarmung. Im Jahr 2020 vergibt die EU 750 Milliarden Euro, davon entfallen 170 Milliarden auf Spanien, 72 Milliarden als direkte Hilfe. »Wofür?« fragt Podemos in einem kurzen Video auf Facebook – im Hintergrund knattert und leuchtet die Fahne der EU. Wofür also? »Wirtschaftliche Erholung, nachhaltige Mobilität, ökologische Transition, Digitalisierung, Carearbeit.« Und dann die Schlussfolgerung: »Ja, man kann auch das Gegenteil dessen machen, was man 2008 gemacht hat.« Yes we can, wir können, podemos.

Pablo Iglesias, Chef dieser patenten Antiparteipartei und Vizepräsident der Regierung, erkennt in der Vereinbarung etwas, was gegenüber dem vergangenen Jahrzehnt »in eine komplett entgegengesetzte Richtung« geht. Auf Twitter bekundet er, wie positiv es sei, dass sich die Länder der EU zum ersten Mal gemeinsam verschulden. »Noch vor einigen Jahren schienen die Euro-Bonds unmöglich, jetzt sind sie Realität und werden dafür sorgen, die Krise anders zu bewältigen – ohne Kürzungen.« Und: »Dieses Mal werden wir keine Sparpolitik haben, sondern einen ehrgeizigen Finanzierungsplan.« Sechs Jahre ist es her, dass Iglesias nach Berlin kam, Wahlkampf machte und sagte: »Wir wollen keine deutsche Kolonie sein. Wir wollen keine Kolonie der EZB sein.« Später erzählte er in einem Interview mit der Zeit, dass die Rolle des Juniorpartners in einer sozialdemokratisch geführten Regierung für Podemos den »Tod« bedeuten würde. Doch was kümmert ihn das alte Geschwätz? This is the real shit, Realpolitik, Alter!

Noch weniger als Podemos hat der kleinere Bundesgenosse Izquierda Unida (Vereinigte Linke, IU) in der linken Wahlkoalition Unidas Podemos zu melden. Deren Verantwortlicher für Wirtschaftspolitik, Carlos Sánchez Mato, und Sira Rego, IU-Sprecherin im EU-Parlament, zeigten denn auch eine »einsichtige Zufriedenheit«. Nun gut, alles, was die Regierung macht, deren kleiner Teil sie schließlich sind, können sie ja auch nicht schlechtreden. Immerhin, ein bisschen Kritik gibt es, anders als bei Podemos, dann doch. Die Kürzungen bei den Agrarsubventionen für Spanien seien ein Fehler und die Mittelstreichungen für das Gesundheitsprogramm »EU for Health« zeugten inmitten einer Pandemie von einer »fatalen Geistlosigkeit«.

Das alles spielt sich eher am Rande ab. Entscheidend ist, was der spanische Premier Pedro Sánchez sagt. Und der ist »zu 95 Prozent zufrieden« mit dem Deal. Schön für ihn.

Sein Amtskollege António Luís Santos da Costa, Premierminister des Nachbarlandes Portugal, ist ebenfalls zufrieden und versicherte, das Abkommen sei ein »Zeichen des Vertrauens« für Europa und Portugal. Auch er hinterfragte nicht, was eine gemeinsame Schuldenaufnahme ohne gemeinsame Fiskalpolitik bedeutet, ohne ein handlungsfähiges Parlament, das Gesetze schreiben und nicht bloß Empfehlungen abgeben kann. Die dunklen Troika-Männer mögen der Vergangenheit angehören, aber ob angesichts der drastischen Staatsverschuldung nicht neue Diktate verhängt werden, ist alles andere als ausgemacht. Doch Costa versicherte, dass bei den Verhandlungen über »ein spezifisches Instrument für die wirtschaftliche Erholung abgestimmt wurde«, das die »nationalen Programme für Wiederaufbau finanzieren wird«. Es ist wie mit einem Familienvater, der fröhlich die Bank verlässt, weil er einen Kredit für Hausrenovierungen bekommen hat, aber nicht sehen will, dass er dafür Wucherzinsen zu begleichen hat.

Die 45,1 Milliarden Euro, die Portugal in Form von Krediten und »direkten Hilfen« erhält, sind für die Linke in Portugal, die, anders als in Spanien, nicht Teil der Regierung ist, eine »kurzfristige punktuelle Hilfe«, die sich im Rahmen »ständiger struktureller Maßnahmen« bewege, also früher oder später Kürzungen bedeute. Dies erklärte Pedro Felipe Soares, Vorsitzender der parlamentarischen Gruppe des Bloco de Esquerda, gegenüber der Tageszeitung Expresso am Dienstag. Auch der kommunistische PCP kritisierte, dass die Diskussion »von den Interessen der Hauptprofiteure des Integrationsprozesses« bestimmt wurde. Der Europaabgeordnete João Ferreira sieht wegen der Kürzungen in anderen Bereichen des EU-Haushalts einen »unannehmbaren zusätzlichen Druck« auf die Länder zukommen.

Einstweilen herrscht also breite Zufriedenheit auf der Iberischen Halbinsel. Und die ewige Kanzlerin erstrahlt in neuem Lichte. In der vorangegangen Krise erschien Angela Merkel dort noch als Wiedergängerin von Margaret Thatcher. Dass am Ende alles gut werden wird, darf indes bezweifelt werden. Sollte es dann doch zu den Kürzungen kommen, bleibt die Frage, ob Unidas Podemos diese akzeptieren wird oder die Regierung verlässt. Und was in Portugal geschieht, interessiert hierzulande ja ohnehin kaum jemanden.