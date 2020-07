Bernd Wüstneck/dpa Zum Bedienen nach Deutschland? Angehende Kellner aus Polen, Spanien und Bangladesch im Hotel Neptun (Rostock-Warnemünde, 15.8.2014)

Sie haben Ihr Studium als Gebärdensprachdolmetscher im vergangenen Jahr abgeschlossen. Nun planen Sie, im August nach Berlin zu ziehen, um in einem Copyshop zu arbeiten. Wie sah der Arbeitsmarkt für Sie im andalusischen Málaga aus?

Ich war bereits in der Gastronomie tätig und habe dort zunächst weiter gearbeitet. Ich bekam lediglich Mindestlohn und wollte mich nicht woanders in der Gastronomie in Málaga bewerben, weil ich wusste, dass die Konditionen schlechter wären.

Ich bin Gebärdendolmetscher geworden, um gehörlosen Menschen zu helfen. Während des wegen der Coronapandemie in Spanien ausgerufenen Ausnahmezustands habe ich ehrenamtlich für eine Stiftung als Privatlehrer der Tochter einer Gehörlosen gearbeitet. Richtige Stellen in den Bereich gibt es leider kaum, weil die Inklusion in Spanien für Gehörlose sehr schlecht ist. Es gibt ein paar öffentliche Stellen, aber viele Bewerber.

Wie sind die Bedingungen in der Gastronomie?

Der Mann einer guten Freundin arbeitet rund zwölf Stunden am Tag. Sie reden es klein, weil sie sagen, dass es nur während der Hochsaison ist. Aber es geht auf die Knochen. Die Verträge sind befristet, und man leistet unbezahlte Überstunden. Im Zuge der Coronapandemie haben sich die Bedingungen weiter verschlechtert. Viele Menschen landeten in Kurzarbeit oder haben ihren Job verloren.

Warum wollen Sie nach Deutschland auswandern?

Mein Partner wohnt bereits in Berlin. Er ist Lehrer, aber konnte anfangs nicht arbeiten. Nun hat er eine Stelle in einem Kindergarten dank des europäischen Programms Eures gefunden (European Employment Services, Programm der EU zur Förderung von Arbeitsmigration, jW).

Warum hat Ihr Partner Spanien verlassen? Findet er als Lehrer dort keine Arbeit?

Er arbeitete in privaten Nachhilfeakademien. Aber um eine Stelle in einer Schule zu bekommen, muss man einen sehr harten Test bestehen und konkurriert mit Hunderten anderen Kandidaten. Man muss sich auf eigene Faust lange vorbereiten, was viel Zeit und Geld kostet. Das können nur diejenigen, deren Eltern sie unterstützen oder die Ersparnisse haben. Er hatte beides nicht.

Was bedeutet es für Sie, Familie und Freunde hinter sich zu lassen?

Ich bin in Argentinien geboren und kam mit zehn Jahren nach Spanien. Ich habe daher bereits einmal eine solche Erfahrung gemacht. Dennoch ist es traurig, die Familie und die Freunde zurückzulassen.

Was erhoffen Sie sich vom Umzug nach Deutschland und vom deutschen Arbeitsmarkt?

Eine bessere Bezahlung und persönlich wachsen zu können. Ich würde gerne die deutsche Gebärdensprache erlernen und als Gebärdendolmetscher arbeiten. Aber erst muss ich Deutsch lernen. Freunde, die schon in Deutschland waren, sagten mir, dass sich dort mehr an Gesetze gehalten wird und es weniger Betrug gibt. Also, dass man weniger unbezahlte Arbeitsstunden macht und Arbeiter mehr Schutz genießen als in Spanien.

Werden sich jetzt noch mehr Spanier auf den Weg nach Deutschland machen ähnlich wie zum Beispiel nach der Wirtschaftskrise von 2008?

Es ist sehr wahrscheinlich, weil die Situation hier mit der Pandemie viel schwieriger wurde. Viele haben viel Geld verloren. Menschen, die bereits mit dem Gedanken gespielt hatten, auszuwandern, werden sich jetzt sagen: Warum es nicht versuchen?

Noch sind Sie nicht in Berlin angekommen. Aber ist damit zu rechnen, dass man Sie fragt, wann Sie zurückkehren wollen?

Hier in Spanien wollten schon oft Leute von mir wissen, wann ich denn nach Argentinien zurückgehe. Schon damals habe ich mich verwundert gefragt, warum ich das tun sollte. Ich lebe hier, wieso sollte ich woanders gehen? Jetzt jedenfalls ist mein Plan, eine Zeitlang in Deutschland zu bleiben. Wie lange, das kann ich jetzt mit meinen 24 Jahren noch nicht sagen. Mir ist wichtig, dass ich irgendwann meinen Beruf ausüben kann.