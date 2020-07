Vorschlag zur Güte

Dresden. Dynamo Dresden will sich nicht mit dem Abstieg in die dritte Liga abfinden und fordert eine Aufstockung der zweiten Fußballbundesliga. Der Verein bestätigte Agenturen am Dienstag Gespräche mit der Deutschen Fußballiga (DFL). Dresden sieht sich durch den Neustart nach der pandemiebedingten Unterbrechung des Spielbetriebs benachteiligt. Die Mannschaft musste wegen mehrerer positiver Coronatests in die Quarantäne. Das anschließende Programm mit neun Spielen in 28 Tagen sei eine gravierende Wettbewerbsverzerrung gewesen, ist der Verein überzeugt. Laut Bild soll Dresden konkrete Vorschläge unterbreitet haben, wie die am 18. September startende Saison mit 19 oder 20 Zweitligisten gespielt werden könnte.(sid/dpa/jW)